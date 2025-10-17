Colapinto ilusiona en Austin: fue más rápido que Gasly en la práctica del GP de EE.UU.
El piloto argentino fue 16° en el ensayo libre del viernes y dejó buenas sensaciones de cara a la clasificación sprint. Superó a su compañero Pierre Gasly y mostró un gran ritmo en el segundo sector del trazado texano.
Colapinto logró el 16° mejor tiempo en Austin y superó a su compañero Pierre Gasly. Foto: Reuters
Franco Colapinto tuvo un inicio prometedor en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. Durante la única práctica libre del viernes en el Circuito de las Américas, el argentino de Alpine terminó 16° y volvió a mostrar un rendimiento superior al de su compañero, Pierre Gasly.
Colapinto cerró su mejor vuelta con un tiempo de 1m34s653 y fue 12 centésimas más rápido que el francés. La diferencia más marcada fue en el segundo sector del trazado, donde el de Pilar giró un segundo más veloz que su coequipier. El más rápido de la sesión fue Lando Norris, con 1m33s294.
El piloto argentino fue especialmente rápido en el segundo sector del circuito. Foto: Reuters
A las 18.30, la clasificación sprint
Luego del único ensayo libre, la jornada continuará este viernes a las 18.30 con la clasificación para la carrera sprint, que se disputará el sábado. El formato de este fin de semana incluye una sola práctica, clasificación sprint, carrera sprint y la clasificación general para la final del domingo.
Colapinto sabe que necesita destacarse en cada oportunidad para mantenerse en carrera por un asiento titular en 2026. Su evolución en Alpine, su actitud profesional y su consistencia lo mantienen en el radar del equipo.
McLaren y Norris, los más fuertes
En lo alto de la tabla de tiempos, Lando Norris fue el más rápido con McLaren. Lo siguieron Nico Hülkenberg (Sauber) y Oscar Piastri, también de McLaren. Max Verstappen, actual tricampeón, y Lewis Hamilton (Ferrari) también estuvieron entre los mejores tiempos, en una sesión marcada por las altas temperaturas.
Los Alpine, en cambio, volvieron a mostrar limitaciones técnicas. Aunque Gasly logró meterse en el top 10 durante un pasaje con neumáticos blandos, terminó cayendo. Colapinto, en cambio, fue de menos a más y dejó mejores sensaciones de cara a lo que viene.
El GP de EE.UU. tendrá carrera sprint y clasificación general este mismo sábado. Foto: REUTERS
Apple transmitirá la F1 en EE.UU. desde 2026
Este viernes también se conoció un dato importante para el futuro de la categoría: la Fórmula 1 firmó un acuerdo con Apple para la transmisión del campeonato en Estados Unidos durante cinco años. Apple TV tendrá todos los derechos desde 2026 y ofrecerá prácticas, clasificación y carreras.
El acuerdo incluye contenidos especiales en Apple News, Maps, Music y Fitness+, con acceso gratuito a algunas sesiones. F1 TV Premium seguirá disponible a través de Apple TV. ESPN, actual socio de la F1 en EE.UU., dejará de transmitir al finalizar la temporada.
Con un panorama cada vez más global y una temporada que se define entre Norris, Piastri y Verstappen, el GP de Estados Unidos abre una nueva ventana para que Colapinto demuestre que está listo para quedarse. Todo empieza a definirse este fin de semana en Austin.
