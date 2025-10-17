Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos: FP1 y clasificación para el Sprint en Austin. Dónde y cómo seguir al argentino

Franco Colapinto afronta un fin de semana clave en el Circuit of the Americas (COTA), en Austin, donde competirá en la Práctica Libre 1 y en la sesión que definirá la parrilla de la Sprint. La actividad prevista para el GP de Estados Unidos comprende entrenamientos, sprint y la carrera principal entre el viernes 17 y el domingo 19 de octubre. Colapinto buscará sumar sus primeros puntos de la temporada con Alpine, en un trazado donde ya logró un ingreso a los puntos en 2024 con Williams.
El piloto argentino llegará a COTA con la intención explícita de pelear por posiciones que sumen en el campeonato. En 2024 ya obtuvo un décimo puesto en Austin, resultado que marcó su segundo ingreso a la zona de puntos desde su debut en la Máxima. La referencia de aquel resultado y la memoria del sobrepaso a Fernando Alonso en 2024 alimentan las expectativas sobre su rendimiento en esta pista.
La temporada 2025 con Alpine mostró variaciones en los resultados y desafíos técnicos que condicionaron su rendimiento en varias carreras. Sus mejores registros con la estructura francesa fueron discretos, con un 12º en Zandvoort como carta más firme hasta ahora; la campaña acumuló luego resultados con posiciones alejadas del top-10. Además, un comentario de Pierre Gasly en redes reavivó la especulación sobre la continuidad de Colapinto en Alpine para 2026, un dato que sumó interés mediático antes de la carrera.
REUTERS/Mike Segar
Agenda y transmisión del fin de semana
El cronograma oficial detalla que la Práctica Libre 1 se realizará el viernes 17 de octubre a las 14:30 hora argentina. Ese mismo día, a las 18:30 hora argentina, está prevista la clasificación que definirá la parrilla de la Sprint. El sábado 18 tendrá la Carrera Sprint a las 14:00 y la clasificación para la carrera principal a las 18:00; la competencia final figura para el domingo 19 a las 16:00 (56 vueltas).
La transmisión en Latinoamérica contempla opciones de TV y streaming para seguir la actividad en vivo. Entre las señales citadas figuran Disney+, Fox Sports y la plataforma oficial F1TV; además, la programación internacional incluye emisoras como Sky Sports y ESPN Deportes. La oferta de señales permite a los seguidores de Colapinto seguir su paso por Austin en directo.
Para el público argentino, la carrera principal tendrá cobertura televisiva y de plataformas de streaming que ofrecerán el minuto a minuto y programas de análisis. La posibilidad de ver a Colapinto en FP1 y en la clasificación de la Sprint suma interés en los canales oficiales y en la prensa deportiva, que preparan un seguimiento especial del piloto nacional en Austin.
Rendimiento de Colapinto en 2025 y antecedentes en Austin
La campaña de Colapinto con Alpine en 2025 registró resultados con altibajos. Entre las actuaciones más relevantes constan posiciones como 16º en Emilia-Romaña, 13º en Mónaco y 12º en Zandvoort, que constituye su mejor ubicación con Alpine hasta ahora. También enfrentó carreras con problemas técnicos y resultados por fuera de los puntos, lo que condicionó su acumulado de la temporada.
El antecedente más claro en Austin es el décimo puesto de 2024, obtenido con Williams, que le permitió sumar un punto y dejar un recuerdo positivo en COTA. Ese resultado y el sobrepaso destacado sobre Fernando Alonso en la misma carrera mantuvieron la referencia del circuito como una oportunidad para Colapinto.
Colapinto tuvo una buena actuación en 2024 en COTA, cuando corría para el equipo Williams. Foto: Jerome Miron-Imagn Images
La Colapinto-manía llegó a Austin
En los boxes de Austin, Colapinto no pasó desapercibido: mostró cercanía con los fans y protagonizó gestos que alimentaron el clima en torno al piloto argentino. En redes, uno de los comentarios más repetidos fue "¡Gaucho Franco!", que reflejó la simpatía de los seguidores y la expectativa por su actuación en pista. El intercambio con la afición aporta un rasgo humano visible en el paddock.
La posible continuidad en Alpine para 2026 cobró impulso tras un guiño de Pierre Gasly en redes sociales, comentario que reavivó ilusiones entre los seguidores y la prensa especializada. La reacción del entorno y la cobertura mediática suman presión y apoyo hacia Colapinto, mientras el piloto y el equipo ajustan la puesta a punto de cara a la Sprint y la carrera principal.
La actuación en FP1 y en la clasificación de la Sprint servirá para medir opciones de sumar puntos inmediatos y consolidar ritmo en la zona media del pelotón. El seguimiento del fin de semana por las señales y plataformas oficiales permitirá evaluar impacto deportivo y mediático; la expectativa se centra en si Colapinto podrá transformar rendimiento en resultados concretos, y la atención del público y la escudería seguirá de cerca cada paso en Austin.