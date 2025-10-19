Verstappen ganó en EE.UU. y Colapinto cerró 17° con una rebelde maniobra
El Gran Premio de los Estados Unidos fue de principio a fin para el neerlandés, que le mete presión a Piastri (5°) en el torneo de conductores. Por su parte, el piloto argentino finalizó la carrera desoyendo la indicación de su equipo que le impedía pasar a su compañero Gasly.
Max Verstappen dominó de punta a punta en Texas y se llevó la victoria en el Gran Premio de los Estados Unidos. Con esta victoria, sumada a la que obtuvo en la carrera sprint, el neerlandés se acomodó en el campeonato de conductores, a cuarenta puntos del australiano Oscar Piastri, que finalizó en la 5° posición.
Más allá de la pelea en las primeras posiciones, una de las historias del día tuvo como protagonista a Franco Colapinto, quien volvió a dejar su huella en la máxima categoría del automovilismo. En el cierre de la carrera, el piloto argentino decidió desobedecer la indicación de su equipo y pasar a su compañero Pierre Gasly, pese a que le habían indicado que lo sostenga desde atrás ante el avance de Gabriel Bortoleto.
Triunfo de Red Bull
El neerlandés de Red Bull no dio lugar a sobresaltos y controló la carrera con autoridad desde el inicio hasta el final. Siempre estuvo seguido por Lando Norris y Charles Leclerc, que completaron el podio tras una intensa lucha. Finalmente, el británico de McLaren terminó logrando la segunda posición y el monegasco de Ferrari en el tercer puesto.
Por detrás de Lewis Hammilton (4°) quedó el australiano de Mclaren Piastri —actual líder del campeonato— que finalizó quinto, lo que permite a Verstappen acercarse peligrosamente en la recta final de la temporada.
Verstappen en acción. Foto: REUTERS / Mike Segar.
Completaron la grilla de puntos el inglés George Russell con su Mercedes en la 6° posición; el japonés de Red Bull Yuki Tsunoda en el 7° puesto; el alemán Nico Hülkenberg de Kick Sauber en el 8° lugar; el británico Oliver Bearman de Haas en la 9° posición; y el español Fernando Alonso en el 10° lugar con su monoplaza Aston Martin.
La mala noticia fue para Carlos Sainz (Williams), que había clasificado tercero pero perdió lugares en la largada y en su pugna con Andrea Antonelli (Mercedes) acabó chocando y abandonó, además de poder acarrear sanción para el Gran Premio de México.
Qué pasó entre Colapinto y Gasly
Colapinto arrancó el GP de EE.UU. largando en la 15º, pero el ritmo lento de su Alpine y ante una exigente pista como la de Texas le fue imposible pelear por puestos que le permitan sumar su primer punto. Sin embargo, una maniobra en el final terminó por marcar toda la carrera.
Colapinto durante la carrera. Foto: REUTERS / Mike Segar.
Pese a la degradación de neumáticos que lo llevaron a pelear desde atrás durante buena parte de la carrera, el argentino mantuvo su ritmo y sobre el final se encontró disputando lugares con el brasileño Bortoleto y su compañero de equipo Gasly.
En medio de esa disputa, a poco del final y con la presión de dejar pasar al líder de la carrera que seguía el tren de rezagados, desde boxes llegó la orden del equipo de mantener posiciones. Colapinto no vaciló en reprochar la indicación, acusando que Gasly estaba manejando demasiado lento. Ante este escenario, decidió adelantarse igual, y llegando en el decimoséptimo lugar, dejando a Gasly en el decimonoveno.
