Fórmula 1

Verstappen ganó en EE.UU. y Colapinto cerró 17° con una rebelde maniobra

El Gran Premio de los Estados Unidos fue de principio a fin para el neerlandés, que le mete presión a Piastri (5°) en el torneo de conductores. Por su parte, el piloto argentino finalizó la carrera desoyendo la indicación de su equipo que le impedía pasar a su compañero Gasly.