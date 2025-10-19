Automovilismo

Impactante vuelco en el Turismo Pista en la Pampa

En la primera serie de la Clase Uno del Turismo Pista, el marplatense Ignacio Espíndola perdió el control de su vehículo, protagonizó un espectacular vuelco en el autódromo de Toay y fue asistido sin lesiones de gravedad.