La Selección Colombia transita días de expectativa y concentración en el Mundial 2026. Tras un inicio positivo en la competencia, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo se prepara para afrontar un nuevo desafío frente a República Democrática de Congo, un encuentro que puede resultar determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.
Lorenzo destacó el proceso de Colombia y anticipó un partido exigente ante República Democrática de Congo
A horas de un nuevo compromiso en el Mundial 2026, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó el proceso de construcción que viene desarrollando la selección cafetera desde hace cuatro años y pidió cautela pese al buen comienzo en el torneo. El técnico argentino aseguró que el equipo todavía tiene margen de crecimiento y advirtió que el duelo ante República Democrática de Congo exigirá máxima concentración.
En la previa del compromiso, el entrenador argentino brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente de su equipo, valoró el trabajo realizado durante los últimos años y dejó en claro que todavía existe un amplio margen de mejora para una selección que busca consolidarse entre las protagonistas del certamen.
Lejos de cualquier triunfalismo, Lorenzo eligió un discurso moderado y enfocado en el crecimiento continuo del plantel.
Un proceso que busca seguir creciendo
Al momento de evaluar el rendimiento de Colombia en comparación con otras selecciones de primer nivel, el técnico apeló a una imagen sencilla para describir el momento que atraviesa su equipo.
“Tenemos un proceso de cuatro años y considero que estamos en seis puntos”, expresó, dejando en claro que la evolución del grupo continúa en marcha y que todavía queda camino por recorrer para alcanzar el nivel deseado.
Desde su llegada al seleccionado colombiano, Lorenzo ha trabajado en la construcción de una identidad futbolística basada en la solidez colectiva, el orden táctico y el aprovechamiento de las características individuales de sus jugadores.
Esa continuidad, según el entrenador, constituye una de las principales fortalezas del equipo, aunque también considera que las mayores exigencias del Mundial permitirán medir con mayor precisión el verdadero potencial del plantel.
República Democrática de Congo, un rival que exige máxima atención
Más allá de las expectativas que genera Colombia, Lorenzo evitó subestimar al próximo rival y destacó la importancia de afrontar cada encuentro con la misma intensidad.
El entrenador advirtió que República Democrática de Congo representa un desafío complejo y que el equipo deberá mantener el nivel de concentración mostrado hasta el momento para evitar sorpresas.
“Estamos preparados para lo que viene, que va a ser muy duro”, afirmó, remarcando que en una Copa del Mundo no existen partidos sencillos y que cualquier relajación puede resultar determinante.
La preparación para el encuentro se desarrolló con especial atención a los aspectos tácticos y físicos, considerando además las exigentes condiciones climáticas que presenta la ciudad de Houston, sede del compromiso.
La importancia de mantener los pies sobre la tierra
Lorenzo también hizo referencia a algunos resultados inesperados registrados durante la primera fase del Mundial y sostuvo que este tipo de situaciones forman parte de la naturaleza competitiva del torneo.
“Nosotros vamos partido a partido”, señaló, reafirmando una filosofía que ha acompañado a Colombia durante todo su ciclo al frente de la selección.
El entrenador considera que el equilibrio emocional será uno de los factores clave para sostener el rendimiento a medida que avance la competencia. Por eso insiste en evitar las comparaciones prematuras y en mantener el foco exclusivamente en los desafíos inmediatos.
Con una base consolidada, un grupo que lleva varios años trabajando junto y la ilusión intacta de protagonizar una gran campaña, Colombia afrontará su próximo compromiso con confianza, pero también con la prudencia que exige un Mundial donde cada detalle puede marcar la diferencia.