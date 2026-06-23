"Estamos en seis puntos"

Lorenzo destacó el proceso de Colombia y anticipó un partido exigente ante República Democrática de Congo

A horas de un nuevo compromiso en el Mundial 2026, el entrenador de Colombia, Néstor Lorenzo, destacó el proceso de construcción que viene desarrollando la selección cafetera desde hace cuatro años y pidió cautela pese al buen comienzo en el torneo. El técnico argentino aseguró que el equipo todavía tiene margen de crecimiento y advirtió que el duelo ante República Democrática de Congo exigirá máxima concentración.