Unión le ganó a Colón el clásico de Reserva

Fue 1-0 para el tatengue en un partido se jugó en el estadio 15 de Abril. El único gol del partido lo marcó Valentín Cerrudo
Este miércoles por la siesta se disputó una nueva edición del clásico santafesino entre Unión y Colón, partido correspondiente al Torneo Proyección, popularmente conocido como el de Reserva.
En un partido parejo disputado en el 15 de Abril, el local se quedó con el triunfo tras el gol de Valentín Cerrudo a los 29 minutos del segundo tiempo.
El equipo rojiblanco dirigido por Nicolás Vazzoler sumó de a tres en condición de local y alcanzó los 12 puntos, llegando a la cima de la tabla.
Por su parte, Colón se mantiene con cinco puntos producto de una victoria y dos empates. Los rojinegros acumulan dos derrotas en lo que va del torneo.
