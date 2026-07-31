Copa Sudamericana

Conmebol multó a Boca con 20 mil dólares por incumplir el protocolo de entrevistas

El club fue sancionado por la Conmebol luego de que ninguno de los dos futbolistas requeridos atendiera a la transmisión oficial tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes estaba dispuesto a declarar, pero recibió la orden de retirarse al vestuario junto al resto del plantel.