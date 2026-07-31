La clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó un saldo negativo fuera de la cancha. La Conmebol aplicará una multa de 20 mil dólares al club por incumplir el protocolo de entrevistas oficiales al término del encuentro frente a O'Higgins, disputado en el estadio El Teniente de Rancagua.
Conmebol multó a Boca con 20 mil dólares por incumplir el protocolo de entrevistas
El club fue sancionado por la Conmebol luego de que ninguno de los dos futbolistas requeridos atendiera a la transmisión oficial tras la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Leandro Paredes estaba dispuesto a declarar, pero recibió la orden de retirarse al vestuario junto al resto del plantel.
El reglamento del certamen establece que los equipos deben poner a disposición de la transmisión oficial a los futbolistas solicitados inmediatamente después de cada partido. La sanción prevista es de 10 mil dólares por cada jugador que no cumpla con esa obligación, motivo por el cual Boca deberá afrontar una penalidad total de US$ 20.000.
Paredes iba a hablar, pero recibió la orden de retirarse
La situación quedó expuesta durante la transmisión oficial de la Copa Sudamericana. Desde el campo de juego, el periodista Marcelo Benedetto informó que Leandro Paredes se había acercado para cumplir con la entrevista, aunque finalmente recibió la indicación de regresar al vestuario junto al resto del plantel.
"Les dieron la orden de no hablar. Paredes iba a parar, pero se los llevaron a todos al vestuario", relató el periodista mientras aguardaba la llegada de los futbolistas.
Ninguno de los dos jugadores requeridos por la organización brindó declaraciones en ese momento, lo que derivó en la sanción económica para la institución.
La clasificación no ocultó el mal rendimiento
La decisión se produjo en un contexto de fuerte malestar por el desempeño del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena. Boca cayó 1-0 durante los 90 minutos frente a O'Higgins, resultado que igualó la serie luego del triunfo por el mismo marcador conseguido en La Bombonera.
La clasificación recién llegó en la definición por penales, donde el conjunto argentino se impuso 4-3, aunque las dudas por el funcionamiento volvieron a instalarse.
Horas más tarde, ya en la zona mixta, Leandro Paredes sí dialogó con la prensa y reconoció la preocupación del plantel por el nivel mostrado en Chile.
La multa será descontada por la Conmebol de los ingresos que Boca percibe por su participación en la Copa Sudamericana, ya sea en concepto de premios deportivos, derechos televisivos o acuerdos comerciales.