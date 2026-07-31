Le costó muy cara a Newell’s la noche de este jueves en el estadio “Libertadores de América” de Avellaneda. El equipo rosarino perdió su primer partido en el Torneo Clausura, no tuvo un buen funcionamiento colectivo, esta vez no lo salvaron las individualidades y encima sumó un par de lesionados más para el duelo que este domingo tendrá ante Boca en el “Coloso Marcelo Bielsa”, por la tercera fecha del campeonato.
Newell’s tuvo su primer tropiezo en el torneo y sumó preocupaciones para el duelo con Boca
La “Lepra” cayó en Avellaneda ante Independiente y no pudo confirmar el buen arranque que había tenido de local. Ahora se le viene el choque con el “Xeneize” y el técnico Kudelka no podrá contar con varios jugadores que están con problemas físicos.
Un combo que representa el primer dolor de cabeza del semestre para el entrenador Frank Darío Kudelka, que ahora deberá buscar la fórmula para seguir haciéndose fuerte de local.
Newell’s cayó por 1 a 0 este jueves por la noche frente a Independiente de Avellaneda, por la segunda fecha del Torneo Clausura de primera división. El gol del “Rojo”, marcado por Santiago Montiel en el primer tiempo, fue el que definió el partido a favor de los dirigidos por Gustavo Quinteros.
La “Lepra” intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero entre sus propias incapacidades y los problemas físicos de varios de sus jugadores, volvió a Rosario con el sinsabor de la primera caída en el campeonato.
Esta vez, a Newell’s no le alcanzó con las brillantes atajadas de Josué Reinatti -otra vez la figura del equipo-, ni con el patrullaje de Luca Regiardo en la mitad de la cancha, ni con la velocidad de Guch y Mazzantti en el ataque. Tampoco pudieron aportar seguridad los dos defensores que llegaron como refuerzos, Lautaro Giannetti y Franco Escobar, ambos titulares en la noche de Avellaneda.
Sin respuestas
Newell’s no tuvo respuestas en la segunda etapa, cuando se vio obligado a ir a buscar el empate. En todo momento dio la sensación que el gol de Montiel, en la parte final del primer tiempo, había sentenciado el partido.
Entre la tibieza de la “Lepra” y la seguridad defensiva del “Rojo”, que se dedicó a proteger su arco al observar que la visita no tenía herramientas para inquietarlo, el encuentro se fue encaminando a una victoria sin riesgos para los de Quinteros.
Con la vista puesta en lo que viene, la derrota no fue la peor noticia para Newell’s. El partido le costó muy caro, ya que en el primer tiempo debió salir lesionado el desequilibrante delantero Walter Núñez y en el complemento se retiró con molestias Walter Mazzantti.
Ambos tienen una alta probabilidad de perderse el duelo ante Boca, por la tercera fecha del Clausura, que será este domingo a las cinco de la tarde en el Parque de la Independencia de Rosario.
El entrenador “rojinegro” Frank Kudelka no pudo ocultar su fastidio en la conferencia de prensa posterior a la derrota: “Usted plantea una pregunta como si estuviéramos en el fondo del abismo, arañando barro. Ganamos uno, perdimos otro. Competimos de la misma manera ambos partidos. Podríamos haber ganado este y perdido el de Talleres o al revés”, analizó en caliente el DT.
El técnico intentó desdramatizar en todo momento la primera caída de su equipo en el campeonato.
Preocupación
“Los partidos son tremendamente parejos. Se saca muy poca diferencia, donde cualquiera puede ganar a cualquiera. Yo creo que nuestro equipo compite”, aseguró. En la misma postura, agregó: “No veo ninguna cosa drástica y loca. Un partido perdido, un partido ganado, No exageraría, por lo menos no desde mi punto de vista”.
En cuanto a los refuerzos, que en la semana motivaron rumores de una posible situación de malestar de Kudelka, el propio técnico apuntó: “Podría justificarme, que el mercado fue muy acotado, que los jugadores que necesitábamos no han venido. Pero prefiero seguir dándole para adelante”.
Y añadió que “después de diagnosticar lo que para mí era conveniente, elaboré un plan de cierta cantidad de refuerzos. Con el correr del tiempo no vinieron y desde el punto de vista de la situación ideal que yo había pensado, prácticamente no se va a dar”.
En el final de la conferencia, Kudelka se refirió a las lesiones y a los problemas que tendrá para armar el equipo que recibirá a Boca el domingo: “A las contingencias que tenemos también le pondremos el pecho. Yo vine acá a dos días de un clásico y podría haberme quedado en mi casa y entrar el lunes siguiente. Creo que es una prueba demasiado grande para mí como para justificarme o echarle la culpa a alguien”, remató.