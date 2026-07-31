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Newell’s tuvo su primer tropiezo en el torneo y sumó preocupaciones para el duelo con Boca

La “Lepra” cayó en Avellaneda ante Independiente y no pudo confirmar el buen arranque que había tenido de local. Ahora se le viene el choque con el “Xeneize” y el técnico Kudelka no podrá contar con varios jugadores que están con problemas físicos.