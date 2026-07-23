Un organismo asesor internacional ha emitido siete notificaciones relacionadas con la posible manipulación de partidos a partir de posibles irregularidades en las apuestas detectadas en la Copa Mundial masculina de 2026.
Investigan posibles irregularidades en las apuestas durante la Copa del Mundo
Las conclusiones del Grupo de Copenhague —una red internacional independiente dedicada a detectar, sancionar y prevenir la manipulación de competiciones deportivas— surgen de su operación de control de la integridad en los 104 partidos del torneo.
Las conclusiones del Grupo de Copenhague —una red internacional independiente dedicada a detectar, sancionar y prevenir la manipulación de competiciones deportivas— surgen de su operación de control de la integridad en los 104 partidos del torneo.
La operación se llevó a cabo en coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Integridad de la FIFA, del cual tanto el Grupo de Copenhague como el Consejo de Europa, que son organismos independientes, son miembros.
Conclusiones del Grupo de Copenhague
El martes, el Grupo de Trabajo de Integridad de la FIFA publicó sus conclusiones, en las que informaba de que "no se había identificado ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos en relación con ningún encuentro" en toda la competición.
Sin embargo, el miércoles, el Grupo de Copenhague detalló que se habían emitido siete "avisos amarillos" en el marco de su propio seguimiento del Mundial.
Detalles de los avisos amarillos emitidos
Según la definición del grupo, estos avisos se señalan debido a "varios indicios diferentes de irregularidades" que pueden incluir "fluctuaciones inexplicables en las probabilidades, rumores en las redes sociales o información de la fuente".
El grupo clasifica los eventos en función de cuatro categorías codificadas por colores: verde (normal), amarillo (alerta ligeramente aumentada), naranja (alerta aumentada) y rojo (alerta máxima).
“Los avisos del Grupo de Copenhague pueden explicarse por comportamientos atípicos, como cambios en las probabilidades o liquidez de cobertura; existen muchas explicaciones que no son manipulaciones”, declaró Kalb a The Athletic .
“El principal problema surge cuando puede haber un conflicto de intereses y posible información privilegiada sobre esos temas. Cuando hablamos de mercados de predicción, podemos detectar algunos comportamientos inusuales, pero debemos ser muy cuidadosos, ya que pueden utilizarse para cubrir riesgos en los mercados.”
Si eres una casa de apuestas tradicional, habrá partidos en los que todo el mundo apueste por un claro favorito. Así que, desde la perspectiva de la casa de apuestas, puede que haya demasiada gente apostando por ese resultado. Si se trata de una empresa pequeña, esto puede suponer un riesgo: por lo que podrían utilizar un mercado de predicciones como Polymarket para mitigar ese riesgo.
“De esta forma, pueden utilizar los resultados de las derrotas de los grandes favoritos como una especie de póliza de seguro. Se trata de vender esos resultados frente a la posibilidad de que gane un favorito para minimizar pérdidas potencialmente cuantiosas.”
El Grupo de Trabajo sobre Integridad de la FIFA se creó en 2019 para la Copa Mundial Femenina de ese año y ha estado presente en todas las Copas Mundiales desde entonces, con el Grupo de Copenhague coordinando con ellos en cada torneo.
El Grupo de Copenhague estima que se apostaron 240.000 millones de dólares durante el Mundial, aproximadamente el doble que en el Mundial de 2022 en Qatar.
Afirma que sometió a 15 partidos del Mundial a una mayor vigilancia, en particular durante la última jornada de la fase de grupos, y que se analizaron "12 controversias importantes a la luz de los riesgos para la integridad del partido".
“El volumen de apuestas en un Mundial es tan enorme que resulta muy difícil hacer extrapolaciones a partir de él”, dijo Kalb. “Cada partido representa miles de millones de libras”.
Mercados de predicción y su impacto
Por primera vez, el Grupo de Copenhague proporcionó una monitorización continua de los mercados de predicción, como Polymarket y Kalshi (socio oficial de la FIFA), que operan en un entorno regulatorio fragmentado y en rápida evolución, con normas que varían según la jurisdicción.
El rendimiento de los mercados de predicción durante la Copa del Mundo "superó todas las estimaciones que cualquiera de nosotros había proyectado", declaró Chad Beynon, analista de juegos y hostelería de la firma de servicios financieros Macquarie Group, al New York Times a principios de esta semana.
El Grupo de Copenhague afirmó en su informe: «Estos mercados de predicción plantean problemas sin precedentes: permiten apostar en una amplia gama de eventos, a menudo de forma anónima y utilizando métodos de pago difíciles de rastrear. Su supervisión supone un hito para una competición internacional».
Con información de The New York Times