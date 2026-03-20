Se definieron los grupos de la Copa Sudamericana: así quedaron los equipos argentinos

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene su mapa inicial. Este jueves, en Luque, la Conmebol realizó el sorteo de la fase de grupos y dejó definidos los cruces para los seis equipos argentinos que participarán en el certamen: River, Racing, San Lorenzo, Tigre, Barracas Central y Deportivo Riestra. La fase de grupos comenzará en abril.
River y Racing partirán como cabezas de serie, con la responsabilidad extra que eso implica en la previa. El resto de los argentinos quedó repartido en zonas con rivales de Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Perú y Uruguay, en un cuadro que ya perfila viajes largos, altura y varios cruces de peso.
Cómo quedaron River y Racing
River integrará el Grupo H junto a Red Bull Bragantino, Blooming y Carabobo. Es una zona que mezcla un rival brasileño exigente, una salida a Bolivia y un cruce con un equipo venezolano, en una combinación que obligará al conjunto argentino a sostener regularidad desde el arranque.
Racing, en tanto, encabezará el Grupo E. Allí compartirá zona con Caracas, Independiente Petrolero y Botafogo. En los papeles, aparece como uno de los grupos con más roce competitivo por la presencia del equipo brasileño y por la necesidad de salir a jugar en plazas complejas del continente.
San Lorenzo y Tigre ya conocen su camino
San Lorenzo quedó ubicado en el Grupo D junto a Santos, Deportivo Cuenca y Recoleta. El cruce con el equipo brasileño aparece como uno de los focos principales de la zona, en un grupo que además suma una visita a la altura ecuatoriana y otro viaje a Paraguay.
Tigre, por su parte, integrará el Grupo A. Sus rivales serán América de Cali, Macará y Alianza Atlético. El sorteo le dejó un recorrido con fuerte impronta internacional y varias salidas incómodas, en una zona que asoma pareja desde el arranque.
Riestra y Barracas tendrán desafío continental
Deportivo Riestra jugará en el Grupo F junto a Gremio, Palestino y Montevideo City Torque. Para el equipo del Bajo Flores será una fase de grupos con rivales de experiencia internacional y con una exigencia alta desde la primera fecha.
Barracas Central integrará el Grupo G, donde se medirá con Olimpia, Vasco da Gama y Audax Italiano. La zona lo pondrá frente a dos clubes con trayectoria continental fuerte, en un escenario que exigirá sostener competitividad para pelear por la clasificación.
Cuándo empieza la fase de grupos
La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se pondrá en marcha en la semana del 8 de abril y se extenderá hasta fines de mayo. A partir de ahí, el torneo entrará en su etapa eliminatoria, con playoffs y llaves directas rumbo a la final prevista para noviembre en Barranquilla.
Con el sorteo ya consumado, los equipos argentinos empezarán ahora a mirar el calendario fino de cada fecha. La primera foto ya está tomada: grupos armados, rivales confirmados y una competencia que vuelve a prometer cruces pesados desde el inicio.