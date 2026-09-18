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Arranca una nueva ventana de Copa Davis: partidos, horarios y las series que se juegan

Este viernes comenzarán las series correspondientes a los Qualifiers, el Grupo Mundial 1 y el Grupo Mundial 2. Chile y Ecuador buscarán avanzar a la Fase Final, mientras que varios países sudamericanos irán por el ascenso de categoría.

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Este viernes comenzará una nueva y decisiva ventana de la Copa Davis, con series correspondientes a los Qualifiers, el Grupo Mundial 1 y el Grupo Mundial 2. Los enfrentamientos serán determinantes para definir los equipos que avanzarán a la Fase Final de noviembre y también los ascensos en las diferentes categorías.

Entre los cruces más destacados aparecen los de Chile ante España y Ecuador frente a Gran Bretaña, dos selecciones que buscarán avanzar a la Fase Final y quedar entre los ocho mejores de esta edición.

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En tanto, varios equipos sudamericanos afrontarán series correspondientes al Grupo Mundial 1. Argentina, Colombia, Brasil, Perú y Paraguay intentarán conseguir resultados que les permitan acceder a los Qualifiers de la próxima temporada.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Czech Republic v United States - O2 Arena, Prague, Czech Republic - September 18, 2026 Czech Republic fans in the stands during the match between Ben Shelton of the U.S. and Czech Republic's Jiri Lehecka REUTERS/Eva KorinkovaSe juega una fecha clave de la Copa Davis: partidos y horarios

Por su parte, Uruguay recibirá a Estonia por el Grupo Mundial 2, con el objetivo de avanzar de categoría.

Una jornada con actividad desde temprano

La acción comenzará desde las primeras horas del viernes con una variada programación. Por los Qualifiers se enfrentarán Austria y Bélgica, Chequia y Estados Unidos, Canadá y Francia, y Corea del Sur e India.

Tennis - Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Austria v Belgium - Wiener Athletic Club, Vienna, Austria - September 18, 2026 Austria's Lukas Neumayer reacts during his match against Belgium's Zizou Bergs REUTERS/Elisabeth MandlSe juega una fecha clave de la Copa Davis: partidos y horarios

En el Grupo Mundial 1, Colombia visitará a Países Bajos, mientras que Perú recibirá a Paraguay en uno de los cruces sudamericanos de la jornada.

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Además, Uruguay será local ante Estonia por el Grupo Mundial 2.

La actividad continuará durante el fin de semana con el resto de las series, en una jornada clave para definir los equipos que seguirán en carrera por un lugar en la Fase Final y aquellos que buscarán ascender en las distintas categorías de la Copa Davis.

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