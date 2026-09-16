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Maximiliano Pullaro
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A un paso de hacer historia

Brasil va por un récord histórico en la Copa Libertadores

Fluminense ya se aseguró un lugar entre los cuatro mejores y Palmeiras, Corinthians y Flamengo buscan completar una semifinal inédita con cuatro equipos de un mismo país. Nunca ocurrió en la historia del torneo.

La Libertadores puede tener una semifinal inédita con cuatro equipos brasileñosLa Libertadores puede tener una semifinal inédita con cuatro equipos brasileños
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Brasil está a un paso de conseguir una marca inédita en la historia de la Copa Libertadores. Por primera vez, un mismo país podría tener a sus cuatro representantes en las semifinales del torneo.

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La posibilidad quedó abierta luego de que Fluminense se convirtiera en el primer semifinalista de la edición 2026. El conjunto brasileño perdió 2-1 ante Platense en Vicente López, pero se impuso 3-2 en el resultado global gracias al triunfo 2-0 conseguido en el partido de ida.

Ahora, Palmeiras, Corinthians y Flamengo buscarán completar la hazaña.

Palmeiras defiende su ventaja ante Liga de Quito

Este miércoles, desde las 19, Palmeiras visitará a Liga de Quito en Ecuador con una ventaja de 1-0 obtenida en el encuentro de ida, disputado en San Pablo.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - Second Leg - Platense v Fluminense - Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Buenos Aires, Argentina - September 15, 2026 Fluminense's Agustin Canobbio scores their first goal REUTERS/Rodrigo Valle TPX IMAGES OF THE DAYLa Libertadores puede tener una semifinal inédita con cuatro equipos brasileños

El conjunto dirigido por Abel Ferreira deberá sostener esa diferencia en la altura de Quito para convertirse en el segundo brasileño clasificado a las semifinales. La revancha se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Más tarde, desde las 21.30, Corinthians recibirá a Estudiantes de La Plata en el Neo Química Arena. La serie está igualada 1-1 después del partido disputado en La Plata, por lo que el ganador del encuentro avanzará directamente a la próxima instancia.

Flamengo busca completar el póker brasileño

El jueves será el turno de Flamengo, que recibirá a Independiente del Valle en el Maracaná desde las 21.30.

El actual campeón de la Libertadores llega con una ventaja importante luego de imponerse 2-0 en Quito. Si logra sostenerla, será el cuarto equipo brasileño en las semifinales y quedará a solo un paso de una marca que nunca se alcanzó en la historia del certamen.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Palmeiras v Sao Paulo - Nubank Parque, Sao Paulo, Brazil - September 12, 2026 Palmeiras' Vitor Roque celebrates scoring their second goal with Jose Manuel Lopez REUTERS/Jean Carniel TPX IMAGES OF THE DAYLa Libertadores puede tener una semifinal inédita con cuatro equipos brasileños

La posibilidad resulta especialmente significativa porque Brasil ya había conseguido colocar tres equipos en las semifinales en las ediciones de 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, nunca los cuatro semifinalistas pertenecieron al mismo país.

Una hegemonía que se extiende desde 2019

La eventual presencia de cuatro brasileños entre los cuatro mejores se suma al dominio de los clubes de ese país en las últimas ediciones.

Brasil ganó las últimas siete ediciones de la Copa Libertadores: Flamengo se consagró en 2019, 2022 y 2025; Palmeiras lo hizo en 2020 y 2021; Fluminense conquistó el título en 2023 y Botafogo fue campeón en 2024. La propia Conmebol destaca que Flamengo es el actual campeón y que tres de sus cuatro títulos fueron obtenidos en las últimas siete ediciones.

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Ahora, la posibilidad de una semifinal completamente brasileña puede convertirse en otro capítulo histórico del fútbol continental. Para lograrlo, Palmeiras, Corinthians y Flamengo deberán completar el trabajo iniciado por Fluminense en los cuartos de final.

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