La UEFA Europa League 2026/27 pone primera este miércoles con el inicio de la fase de liga, que contará con 36 equipos. El segundo torneo de clubes más importante del fútbol europeo tendrá una extensa etapa inicial antes de entrar en sus instancias eliminatorias y buscar al campeón, que se definirá en Frankfurt.
Arranca una nueva edición de la Europa League: así será el torneo
La segunda competencia más importante de clubes de Europa pone primera este miércoles con 36 equipos en la fase de liga. Los ocho mejores avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar los playoffs.
Luego de las rondas clasificatorias disputadas durante los meses de verano europeo, los equipos que consiguieron su lugar en la competencia ya tienen por delante un calendario de ocho jornadas.
Cómo se juega la fase de liga
La Europa League mantiene el formato implementado por la UEFA con una tabla general de 36 equipos. Cada club disputará ocho partidos durante esta instancia: cuatro como local y cuatro como visitante.
A diferencia del antiguo sistema de grupos, todos los participantes integran una única clasificación y se enfrentan a diferentes rivales.
Al finalizar las ocho jornadas, los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a los octavos de final.
Los equipos que terminen entre los puestos 9 y 24 deberán disputar una ronda de playoffs para definir los restantes clasificados a los octavos. En tanto, los clubes que finalicen del puesto 25 al 36 quedarán eliminados de la competencia.
Del playoff a los octavos de final
Los playoffs enfrentarán a los equipos ubicados entre los puestos 9 y 24. Los ocho mejor posicionados de ese grupo tendrán la posibilidad de enfrentarse con los equipos que terminaron entre el 17.º y el 24.º lugar, mientras que los ubicados del 9.º al 16.º puesto se medirán con los equipos restantes, de acuerdo con el sistema establecido por la UEFA.
Los ocho ganadores de estas series se sumarán a los ocho primeros de la fase de liga para conformar los 16 equipos que disputarán los octavos de final.
A partir de allí, el torneo continuará con cuartos de final y semifinales hasta llegar al partido decisivo.
Frankfurt será escenario de la final
La edición 2026/27 tendrá su gran definición en Alemania. La final está prevista en Frankfurt, donde se conocerá al campeón de la Europa League.
La competencia comenzará este miércoles con una jornada que tendrá partidos en distintos puntos de Europa y se extenderá durante los próximos meses.
La fase de liga será clave para determinar los primeros cruces de la etapa eliminatoria, ya que la posición final de cada equipo definirá su camino hacia los octavos de final y, posteriormente, hacia la definición del torneo.