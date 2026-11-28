El primer show musical de entretiempo en la historia de la Copa Libertadores, protagonizado por el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio durante la final entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, desató una fuerte polémica en redes sociales. Con una duración exacta de siete minutos dentro del descanso reglamentario, la presentación abrió un nuevo formato en el certamen continental, pero generó críticas entre los hinchas argentinos que cuestionaron la puesta en escena y reivindicaron el recuerdo de Los Palmeras en 2019.
Polémica por el show de medio tiempo de la final de la Copa Libertadores
La presentación musical en el entretiempo de la final continental provocó diversas reacciones y reavivó la comparación con shows históricos del certamen.
La iniciativa se desarrolló bajo el patrocinio de Coca-Cola en el marco de una jornada central del calendario futbolístico y marcó un cambio respecto de ediciones anteriores, donde los números musicales solían concentrarse en la previa del partido.
Un formato inédito de siete minutos sin alterar el partido
La actuación de Pedro Sampaio se extendió durante exactamente siete minutos, integrándose en los quince minutos reglamentarios del entretiempo entre el primer y el segundo tiempo. Según el esquema previsto, esa sincronización buscó evitar demoras en la reanudación del encuentro y resguardar la preparación física y táctica de Palmeiras y Estudiantes de La Plata.
Para cuidar el césped del Estadio Centenario de Montevideo, la estructura escénica se dispuso fuera del campo de juego. De este modo, la organización intentó compatibilizar el espectáculo televisivo y de tribuna con el mantenimiento del terreno de juego para la segunda mitad.
El cruce en X y la comparación con Los Palmeras
Pese a la logística pensada para no interferir en el desarrollo deportivo, la propuesta encendió el debate en X, donde numerosos usuarios argentinos criticaron el formato del show y pusieron en duda si el artista cantaba en vivo o recurría a pistas grabadas.
En medio de las críticas, el recuerdo de la final de 2019 volvió a instalarse como referencia obligada entre los hinchas, con mensajes que contrastaron la presentación de Sampaio con la recordada actuación de Los Palmeras en el Defensores del Chaco.
Qué deja este antecedente para las próximas finales
Desde el punto de vista organizativo, la realización de un show de siete minutos dentro del tiempo oficial de descanso deja un antecedente operativo para futuras definiciones de la Copa Libertadores. Sin pisar el campo de juego ni extender la pausa del partido, el formato busca consolidarse como una alternativa de entretenimiento para las próximas finales únicas.
Mientras tanto, el debate entre la apuesta por espectáculos de formato global y la nostalgia por los shows populares más cercanos al sentir futbolero sigue abierto entre los fanáticos.