La historia de la Copa Santa Fe escribió este sábado un nuevo capítulo, tras realizarse en Rosario, por primera vez, la competencia de Fútbol Adaptado. Newell’s fue el primer equipo en consagrarse campeón tras vencer en la final a Colón de Santa Fe.
Jornada inolvidable: Newell’s campeón de la Copa Santa Fe de fútbol adaptado
Por primera vez la competencia tuvo representantes de toda la provincia. El subcampeón fue Colón de Santa Fe.
Desde temprano, en el predio de la Asociación Rosarina de Fútbol, 15 equipos de la provincia de Santa Fe animaron la primera edición del torneo provincial en su modalidad de Fútbol Adaptado.
El lugar elegido para la competencia fue el predio de la ARF, completamente renovado para la realización de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y parte del legado que quedó para los santafesinos.
Además de los jugadores de los 15 equipos y las familias, dijeron presente diferentes autoridades provinciales y locales. María Victoria Tejeda, ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe; Mirco Rodríguez, director provincial de Personas con Discapacidad; Matías Chale, intendente de Cañada de Gómez; Mario Giammaria, presidente de la Asociación Rosarina de Fútbol; Martín Arroyo y Cristian Buschiazzo, referentes del deporte adaptado de Santa Fe.
Una jornada inolvidable
De esta primera edición participaron 15 equipos y el desarrollo de la competencia fue durante toda la jornada del sábado en la zona sur de Rosario. En un formato federal, del ámbito local participaron Newell’s, Central, Eurogol, Tiro Suizo, Edir, Amigos por Siempre e Invencibles. Aprendiendo, fuel el representante de Granadero Baigorria; América, de Cañada de Gómez; CAD, de Villa Gobernador Gálvez; Fueguitos, de Ibarlucea; Sin Límites, de Firmat; Colón, de Santa Fe; la Escuela 2087 de la localidad de Recreo y Deporte AD de Montevera.
La acción comenzó a media mañana y culminó con la entrega de medallas y un bolsón de pecheras y pelotas para todos los equipos participantes de la primera edición.
El primer podio de la historia
Tras una jornada de fútbol, que incluyó una fase de grupos para luego continuar con la fase final, Newell’s levantó la Copa. El elenco rojinegro llegó a esta instancia tras dejar en el camino a América y Amigos Por Siempre, y en la gran final, venció 5-0 a Colón.
El elenco de la capital provincial había accedido al cruce final, tras vencer a Fueguitos y Tiro Suizo.
El partido por el tercer puesto, que también se llevó un trofeo, lo ganó Tiro Suizo, tras vencer 3-1 a Amigos Por siempre.
La jornada de fase final, terminó con Newell’s dando la vuelta olímpica por la cancha principal y con aplausos de y para todos.
“Es una experiencia increíble”
Agustina Díaz Gualtieri es una de las profes del plantel de Newell’s y junto a Alejandra Cortes, Jonatan López, Jorge Albarracin y Manuel Siri, son quienes se encargan del fútbol adaptado rojinegro, que cuenta con más de 30 jugadores.
Tras la obtención del título, y en dialogó con El Litoral, contó las sensaciones de haber participado de la primera edición de la Copa Santa Fe.
“Para nosotros es una alegría tremenda, que la provincia pueda mirarnos y visibilizar la discapacidad es increíble. Ojalá se pueda sostener, esto puede ser mucho más masivo”, afirmó.
“Es una experiencia hermosa es importantísimo. A nivel ciudad no tenemos competencia, poder disfrutar de la primera Copa Santa Fe es fundamental para los chicos que durante todo el año están entrenando, la competencia nos moviliza también”, contó Franco Rossi, profe de Colón de Santa Fe, el subcampeón del torneo.
“Es una experiencia muy linda, es todo nuevo para los chicos. Lo están disfrutando, estaban muy ansiosos por venir a jugar, no lo podían creer”, afirmó Alexis Sánchez, quien junto a su padre Eduardo, integran la dupla técnica del club América, de Cañada de Gómez. Ambos comenzaron el proyecto en el club hace cuatro años junto a sus tres hermanos, todos jugadores: “Lo empezamos con la familia y de a poco se fueron sumando más chicos”.