En la tarde de este jueves se presentó en sociedad la segunda edición de la Copa Santa Fe de Golf en un acto realizado en el Club de Campo El Paso.
Todo listo: 21 clubes y más de 3700 golfistas competirán en la segunda edición de la Copa Santa Fe
Autoridades provinciales y representantes de la Federación de Golf del Sur del Litoral encabezaron este jueves el lanzamiento oficial de la segunda edición que el año pasado quedó en manos del Club El Paso. La primera fecha se juega este sábado en 4 sedes y la gran final será en octubre en la casa del vigente campeón.
Con el objetivo de consolidar esta disciplina dentro del calendario deportivo provincial y ampliar su alcance territorial, el certamen que es organizado de manera conjunta con la Federación de Golf del Sur del Litoral, reunirá a 3.700 golfistas matriculados de 21 clubes pertenecientes a 19 ciudades santafesinas.
La primera fecha se disputará el próximo 11 de abril, dando inicio a un calendario que refuerza la integración deportiva entre distintas localidades. Durante la presentación, autoridades provinciales, dirigentes y representantes de clubes destacaron el crecimiento sostenido del certamen y su impacto en la promoción del deporte.
En este marco, la primera en tomar la palabra fue la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard, señaló: “Desde nuestra área estamos muy contentos de poder presentar esta segunda edición de la Copa Santa Fe de Golf. Esta es una disciplina que recorre toda la geografía provincial y que ya este fin de semana se pone en marcha con acción en diferentes localidades y destinos".
"Sabemos que en cada lugar no solo se puede jugar al golf sino también conocer y disfrutar lo bello que tiene cada una de esas ciudades que son sede de este calendario. Estamos realmente felices porque turismo y deporte encuentran un camino para difundir y disfrutar de todo aquello que tiene nuestra provincia”, completó la funcionaria.
En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, comentó: “Desde este lugar muy contentos como siempre de poder aportar y acompañar este nuevo año en lo que es la Copa Santa Fe que tiene aún más disciplinas que la del año anterior".
"Estamos muy agradecidos a la Federación de Golf porque sinceramente el año pasado fue un éxito y fue muy lindo lo que se vivió en esta competencia así que es una alegría que ellos nos ayuden a hacer y que vuelva a ser una realidad este año la segunda edición”, destacó Di Lena.
“Lógicamente para el Gobierno de Santa Fe se viene en septiembre algo que es fundamental y que va a ser un hito tanto para la provincia como para nuestro deporte como son los Juegos Sudamericanos y por supuesto en base a eso apostamos por una Copa que cada año crece. Siempre estamos acompañando toda una serie de certámenes y de pruebas que surgen a partir de esas propuestas”, agregó.
Gran apuesta
En representación de la Federación de Golf del Sur del Litoral su flamante presidente, Fernando Sexer, expresó: “Fue una apuesta muy alta desde el Gobierno de Santa Fe. A nosotros nos sorprendió porque nunca habíamos tenido una propuesta semejante y dada la cantidad de gente que la jugó el año pasado a que este año se sumen todavía muchos más golfistas”.
En este sentido, y en referencia a la incorporación del golf inclusivo en este 2026, el dirigente comentó que “desde nuestra Federación hace varios años que venimos trabajando con el golf inclusivo y adaptado con juegos vinculados con nuestro deporte donde los chicos se divierten. Son varios los clubes que apuestan por esta iniciativa y desarrollan su actividad periódicamente”
En cuanto al desarrollo del certamen que comienza este sábado, Sexer indicó que “arranca en simultáneo en 4 clubes que van a recibir la primera fecha de la Copa y posteriormente la idea es que sábado de por medio se realicen jornadas hasta completar el paso por los 21 clubes que participan en todo el territorio provincial”.
“En Santa Fe tenemos 3700 golfistas habilitados para participar y la invitación está abierta para que jueguen todos”, agregó.
Copa en crecimiento constante
Cerrando la ronda de testimonios en la ceremonia de lanzamiento de la Copa Santa Fe de Golf 2026 fue el secretario de Deportes, Fernando Maletti, quien destacó: “Nos pone muy contentos que sean las Federaciones las que se acerquen y nos propongan sumarse a esta Copa. Todavía quedaron varias disciplinas en carpeta que van a ser analizadas para el año que viene porque la idea es que esto crezca”.
“Hoy está claro que la Copa Santa Fe es un torneo que motiva, en primer término a los dirigentes que consideran que de esa manera se puede visibilizar su disciplina dándole oportunidades tanto a los más chicos como a los deportistas adaptados. En esta edición vamos a tener mucho deporte adaptado, incluyendo una Copa específica de fútbol que se va a estar presentando”, señaló el funcionario.
En el final, y respecto del objetivo que se persigue desde la organización de la Copa, Maletti fue claro al señalar que “no solo apuntamos al desarrollo del deporte de elite sino que la idea es seguir creciendo para que todos aquellos que están empezando o que no son profesionales tengan un espejo y sea un efecto contagio".
"Creo que eso se está cumpliendo porque desde que iniciamos esta gestión con el gobernador Pullaro ya duplicamos la cantidad de disciplinas que va a haber en la Copa Santa Fe”, sumó el funcionario.
“Es una inversión muy buena la que estamos haciendo en materia deportiva y en esta competencia porque se está fomentando el desarrollo de cada actividad y a la vez obliga a las asociaciones, a los clubes y a las federaciones a tener todos sus papeles en regla para poder organizar y participar de la Copa”, dijo a modo de conclusión