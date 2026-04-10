Se pone en marcha la segunda edición

Todo listo: 21 clubes y más de 3700 golfistas competirán en la segunda edición de la Copa Santa Fe

Autoridades provinciales y representantes de la Federación de Golf del Sur del Litoral encabezaron este jueves el lanzamiento oficial de la segunda edición que el año pasado quedó en manos del Club El Paso. La primera fecha se juega este sábado en 4 sedes y la gran final será en octubre en la casa del vigente campeón.