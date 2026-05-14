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Los Andes e Independiente avanzaron de ronda y habrá duelo de la Liga del Sur

Los equipos de Alcorta y Bigand eliminaron a Unión y Cultura de Murphy y Studebaker de Villa Cañás respectivamente. Ahora se enfrentarán entre sí en la Segunda Fase del certamen provincial.

La Copa Santa Fe sigue en marcha con cruces intensos entre equipos de la Liga Deportiva del Sur.La Copa Santa Fe sigue en marcha con cruces intensos entre equipos de la Liga Deportiva del Sur.
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La Copa Santa Fe continúa con protagonismo para los equipos de la Liga Deportiva del Sur. Este miércoles, Los Andes de Alcorta e Independiente de Bigand sellaron sus clasificaciones a la Segunda Fase tras eliminar a los representantes de la Liga Venadense y ahora se cruzarán entre sí en la próxima instancia del torneo provincial.

En Murphy, Los Andes consiguió un valioso triunfo como visitante ante Unión y Cultura por 2 a 1 y se quedó con la serie por un global de 3-2. El conjunto de Alcorta supo reaccionar rápidamente en los momentos claves del partido y terminó celebrando el pase de ronda.

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El local había arrancado mejor en el complemento y logró ponerse en ventaja a los 16 minutos gracias a Sergio García, que conectó de cabeza un centro de Lucas Pochettino. Sin embargo, la respuesta del “Lanudo” fue inmediata: apenas tres minutos después, Gabriel Giacopetti aprovechó un tiro libre al área para marcar el empate de cabeza.

Cuando el partido entraba en su tramo decisivo, Los Andes encontró el gol de la clasificación. A los 34 minutos, un envío al área terminó con Ángel Saavedra desviando la pelota contra su propio arco para decretar el 2-1 definitivo en favor de la visita.

Por su parte, Independiente de Bigand también hizo valer su localía y derrotó 3-1 a Studebaker de Villa Cañás para avanzar de fase.

Los equipos del interior provincial mantienen el protagonismo en una competencia cada vez más pareja.Los equipos del interior provincial mantienen el protagonismo en una competencia cada vez más pareja.

El equipo local abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo por intermedio de Matías Bolatti, que anticipó de cabeza tras un córner. Antes del descanso, Emanuel Andrada empató para Studebaker luego de una jugada personal que terminó definiendo tras un rebote.

Pero apenas iniciado el complemento, Independiente volvió a ponerse arriba. A los 4 minutos, Fernando Ciarrocca desbordó por izquierda y definió cruzado para el 2-1. Ya sobre el cierre, con Studebaker jugado en ataque, Francisco Rivanegra liquidó la historia tras una recuperación en mitad de cancha y selló el 3-1 definitivo.

La competencia continúa con cruces atractivos y equipos que buscan seguir avanzando en el certamen.La competencia continúa con cruces atractivos y equipos que buscan seguir avanzando en el certamen.

De esta manera, Los Andes e Independiente mantuvieron en carrera a la Liga Deportiva del Sur y se enfrentarán entre sí en la Segunda Fase de la Copa Santa Fe, en una serie prevista para disputarse los días 24 y 31 de mayo.

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