El conjunto rojiblanco derrotó a Colón de Santa Fe en el Mercedes Alesso de Bieler y alcanzó la segunda posición junto a Sanjustino. La Perla del Oeste continúa como único líder del Apertura José Luis Burtovoy.
Colón de San Justo ganó en el cierre de la fecha 3 y se prendió en la pelea
Colón de San Justo completó la fecha 3 con una victoria clave ante Colón de Santa Fe y quedó como escolta de La Perla del Oeste junto a Sanjustino. El conjunto de Mauricio Chiementín ganó 2 a 1 con dos goles de Maximiliano Osurak y le puso suspenso a la pelea grande del campeonato.
Con la victoria de Colón de San Justo sobre Colón de Santa Fe se terminó de completar este martes la tercera fecha del Torneo Apertura José Luis Burtovoy de la Liga Santafesina de Fútbol, certamen que lleva adelante la Copa Sanatorio Garay.
El triunfo rojiblanco en el Mercedes Alesso de Bieler no sólo permitió borrar el asterisco pendiente del calendario, sino también reacomodar la parte alta de la tabla de posiciones y ratificar que el campeonato atraviesa un momento de enorme paridad.
El equipo conducido por Mauricio Chiementín se impuso 2 a 1 gracias a la gran noche de Maximiliano Osurak, autor de los dos goles del local. Para el conjunto santafesino descontó Máximo Monella, pero no alcanzó para evitar la caída en San Justo.
Con este resultado, Colón de San Justo llegó a los 17 puntos y quedó como escolta de La Perla del Oeste junto a Sanjustino, ambos a tres unidades del líder.
El triunfo tuvo un valor especial para el conjunto sanjustino porque se produjo ante uno de los protagonistas del campeonato y porque le permitió recuperar terreno en la pelea por la cima. El Apertura muestra una tabla ajustada, con varios equipos separados por pocos puntos y con una lucha abierta tanto en los primeros lugares como en la zona media.
Actualmente, La Perla del Oeste lidera con 20 unidades y se consolida como el equipo más regular del torneo. Detrás aparecen Sanjustino y Colón de San Justo con 17 puntos, mientras que Colón de Santa Fe y Sportivo Guadalupe suman 16. Más atrás se ubican La Salle con 14 y Universidad junto a Nobleza con 13 unidades.
La Perla sigue arriba en un torneo cada vez más parejo
Recordamos que la fecha 3 había dejado, además, una serie de resultados que confirmaron la competitividad del campeonato. La Perla del Oeste había obtenido una valiosa victoria como visitante frente a Independiente.
El conjunto dirigido por Andrés Formento ganó 3 a 0 con goles de Abraham Reartes, Gonzalo Navarro y Tiziano Miranda, manteniéndose firme en la cima.
Otro de los equipos que continúa dando pelea es Sportivo Guadalupe, que derrotaba 2 a 1 a Academia AC con tantos de Jonatan Blanco y Nicolás Jovellano.
El delantero Blanco sigue atravesando un gran presente y se consolida como una de las piezas ofensivas más importantes del torneo. Para la Academia había empatado transitoriamente Tomás García.
La Salle también ratificaba su protagonismo con una convincente victoria por 3 a 1 frente a Nacional. Mateo Basilio, Patricio Copello y Conrado Román marcaron para el colegial, mientras que Leonardo Fernández descontó para el visitante.
En el norte de la ciudad, Ciclón Norte protagonizaba una de las goleadas de la jornada al vencer 4 a 0 a Ateneo Inmaculada. Matías Vázquez, Enzo González, Silvestre Escobedo y Luciano Pochón anotaron para el elenco lagunero, que mostró contundencia y eficacia ofensiva.
Deportivo Nobleza, por su parte, lograba una resonante victoria como visitante frente a Newell’s Old Boys. El equipo de Recreo se impuso 2 a 1 con goles de Raúl Lanche y Leandro Mansilla, mientras que Ignacio Artaza había señalado el tanto del conjunto rosarino.
Cosmos y Unión no pudieron romper el cero en uno de los empates de la fecha, mientras que Ciclón Racing y Gimnasia y Esgrima igualaban 1 a 1. Brian Arriondo marcó para el local y Emiliano Delgado para el “Pistolero”.
Otro empate se registraba en San Justo, donde Sanjustino igualaba 1 a 1 ante Juventud Unida. Nehemías González convirtió para el Matador y Conrado Gómez para el conjunto visitante.
Goles, emociones y una tabla apretada
La jornada 3 también tuvo festejos importantes para Las Flores II y Universidad Nacional del Litoral. El equipo florense derrotó 2 a 1 a Deportivo Santa Rosa con tantos de Leandro Olivera y Dylan Ayala, mientras que Nicolás Cappelletti había empatado de manera parcial para Santa Rosa.
En tanto, Universidad superó 2 a 0 a Náutico El Quillá con goles de Augusto Iturraspe y Benjamín Quirelli, resultado que le permitió seguir prendido en la zona de clasificación y mantenerse cerca de los puestos de vanguardia.
La tercera fecha del Apertura dejó así un panorama apasionante de cara a lo que viene. La Perla continúa siendo el líder y el equipo a vencer, pero detrás aparecen varios conjuntos con argumentos suficientes para pelear hasta el final.
Sanjustino, Colón de San Justo, Colón de Santa Fe, Sportivo Guadalupe, La Salle, UNL y Nobleza se mantienen expectantes en una competencia que muestra equilibrio, intensidad y partidos cada vez más disputados.
Con el calendario ya al día, la Liga Santafesina vuelve a confirmar el alto nivel de competitividad de su máxima categoría. Cada jornada entrega sorpresas, resultados ajustados y rendimientos destacados que alimentan la ilusión de numerosos clubes.
El Apertura José Luis Burtovoy avanza con emoción asegurada y promete una definición abierta hasta las últimas fechas.