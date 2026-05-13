Liga Santafesina de Fútbol

Colón de San Justo ganó en el cierre de la fecha 3 y se prendió en la pelea

Colón de San Justo completó la fecha 3 con una victoria clave ante Colón de Santa Fe y quedó como escolta de La Perla del Oeste junto a Sanjustino. El conjunto de Mauricio Chiementín ganó 2 a 1 con dos goles de Maximiliano Osurak y le puso suspenso a la pelea grande del campeonato.