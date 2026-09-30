Cristiano Ronaldo dejó este miércoles la concentración de la selección de Portugal en Copenhague, en medio de una creciente tensión con el entrenador Jorge Jesus, según informaron medios europeos que siguen a la delegación lusa.
Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal tras varios días de conflicto con Jorge Jesus
El capitán se marchó de la delegación en Copenhague después de volver a ausentarse del entrenamiento. La Federación confirmó que no practicó, pero no informó oficialmente los motivos de su salida.
La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que el delantero no participó del último entrenamiento previo al partido contra Dinamarca por la Nations League, aunque no explicó públicamente los motivos de su ausencia.
Una relación que se tensó en pocos días
El conflicto comenzó a tomar fuerza después del triunfo 2-1 ante Noruega. Ronaldo fue suplente y no ingresó, algo que no ocurría en un partido oficial de Portugal desde la Eurocopa 2008.
Tras el encuentro, el capitán se dirigió directamente al vestuario y no participó del saludo posterior junto al resto de sus compañeros. En los entrenamientos siguientes tampoco trabajó con normalidad.
Jorge Jesus había explicado que la ausencia respondía a su planificación deportiva y sostuvo que ningún futbolista modificaría sus decisiones sobre el armado del equipo.
Las declaraciones del entrenador
“Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no”, expresó Jesus al referirse a la situación del delantero.
El entrenador también remarcó que ningún jugador tendría capacidad para condicionar sus decisiones, una declaración que se produjo mientras crecían las versiones sobre diferencias con Ronaldo.
Horas antes de conocerse su nueva ausencia, Jesus había asegurado que el delantero entrenaría este miércoles. Finalmente, el capitán no participó de la sesión.
La intervención de la Federación
La situación llevó al presidente de la Federación Portuguesa, Pedro Proença, a viajar de urgencia a Copenhague para seguir de cerca el conflicto entre el jugador y el cuerpo técnico.
Proença llegó durante la madrugada después de modificar su agenda y mantuvo contactos con las partes involucradas. Ronaldo y Jesus también habían mantenido una reunión durante la noche del martes.
La Federación se limitó posteriormente a informar que Ronaldo y Francisco Conceição no habían entrenado, sin aportar detalles sobre la situación del capitán.
El antecedente ante Noruega
Ronaldo había sido titular en el inicio del ciclo de Jorge Jesus, pero quedó en el banco ante Noruega. El entrenador eligió a João Félix y Gonçalo Ramos para formar el ataque.
Portugal ganó 2-1 y Ronaldo permaneció durante los 90 minutos entre los suplentes. Después del partido comenzó una secuencia de ausencias en los entrenamientos que derivó en la crisis de esta semana.