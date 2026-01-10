#HOY:

Cruzeiro cerró un fichaje récord: la compra más cara en la historia del fútbol sudamericano

El mediocampista brasileño Gerson, bicampeón de la Copa Libertadores, llega al Cruzeiro desde Zenit en un traspaso millonario que supera todos los récords del continente.

El mediocampista brasileño Gerson. Crédito: Reuters.El mediocampista brasileño Gerson. Crédito: Reuters.
El fútbol sudamericano fue sacudido por un movimiento sin precedentes. Cruzeiro concretó la compra más cara de la historia del continente al cerrar la incorporación de Gerson Santos da Silva, mediocampista brasileño de 28 años, en una operación que supera los registros previos del mercado regional.

La dirigencia del club de Belo Horizonte apostó fuerte y desembolsó una cifra cercana a los 30 millones de euros, entre monto fijo y variables, para quedarse con uno de los volantes más destacados del fútbol brasileño en los últimos años. La transferencia marca un quiebre en el panorama económico del fútbol sudamericano, históricamente vendedor hacia Europa.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Round of 16 - Flamengo v Bayern Munich - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 29, 2025 Flamengo's Gerson in action IMAGN IMAGES via Reuters/Sam NavarroCruzeiro fichó a Gerson.

Jerarquía internacional para el mediocampo

Gerson cuenta con una trayectoria de alto nivel, tanto en Sudamérica como en el fútbol europeo. Surgido en Fluminense, alcanzó su consagración en Flamengo, donde fue bicampeón de la Copa Libertadores y pieza clave de equipos que dominaron el continente. Su rendimiento le permitió dar el salto a Europa, con pasos por clubes de Italia, Francia y Rusia.

Además, el mediocampista tuvo participación en la Selección de Brasil, lo que refuerza su perfil como jugador de jerarquía internacional. Su regreso al fútbol brasileño se da en plena madurez futbolística, con experiencia, liderazgo y capacidad para manejar los tiempos del juego.

Una apuesta que redefine el mercado

Hasta ahora, las transferencias más caras entre clubes sudamericanos rondaban cifras considerablemente menores. La llegada de Gerson a Cruzeiro establece un nuevo techo económico, superando operaciones recientes y posicionando al club como uno de los actores más poderosos del mercado regional.

Este fichaje no solo impacta en Cruzeiro, sino que reconfigura el escenario del fútbol sudamericano, demostrando que algunos clubes pueden competir económicamente sin depender exclusivamente de ventas al exterior.

Gerson firmó un contrato por cuatro años, con opción de extensión, y se integrará de inmediato al plantel profesional. Su llegada se enmarca en un ambicioso proyecto deportivo que apunta a reposicionar a Cruzeiro como protagonista a nivel continental.

El principal objetivo será la Copa Libertadores, torneo que el club no disputa desde hace varias temporadas. La dirigencia considera que el mediocampista será una pieza clave para ordenar el juego, aportar experiencia internacional y liderar a un plantel que busca volver a competir entre los mejores de América.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Round of 16 - Flamengo v Bayern Munich - Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - June 29, 2025 Flamengo's Gerson looks dejected after the match REUTERS/Hannah MckayGerson, jerarquía internacional para el mediocampo. Crédito: Reuters.

Expectativas

La confirmación del fichaje generó una enorme expectativa entre los hinchas, que ven en Gerson al referente capaz de liderar una nueva etapa. La operación también envía un mensaje claro al resto de Sudamérica: Cruzeiro está dispuesto a invertir fuerte para volver a los primeros planos.

Con esta contratación récord, el club no solo suma jerarquía futbolística, sino que marca un hito en la historia del mercado sudamericano, dejando en claro que el continente también puede protagonizar grandes transferencias sin mirar únicamente hacia Europa.

