Grupo E

Curazao hizo historia en el Mundial 2026: empató con Ecuador y sumó su primer punto en una Copa del Mundo

La selección caribeña resistió el dominio de Ecuador e igualó 0 a 0 en Kansas City. Con una actuación sobresaliente del arquero Eloy Room, el debutante consiguió un resultado histórico que complica las aspiraciones del conjunto sudamericano de avanzar a la siguiente fase.