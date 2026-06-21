La segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026 dejó uno de los resultados más inesperados del torneo. Curazao, que disputa por primera vez una Copa del Mundo, consiguió el primer punto de su historia al empatar sin goles frente a Ecuador en el Arrowhead Stadium de Kansas City.
Curazao hizo historia en el Mundial 2026: empató con Ecuador y sumó su primer punto en una Copa del Mundo
La selección caribeña resistió el dominio de Ecuador e igualó 0 a 0 en Kansas City. Con una actuación sobresaliente del arquero Eloy Room, el debutante consiguió un resultado histórico que complica las aspiraciones del conjunto sudamericano de avanzar a la siguiente fase.
El encuentro tuvo como gran protagonista al arquero Eloy Room, quien sostuvo el arco en cero ante la constante presión del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.
Ecuador dominó, pero no encontró el gol
Después de caer en el debut frente a Costa de Marfil, Ecuador llegaba obligado a sumar de a tres para mantener intactas sus posibilidades de clasificación.
Desde el inicio tomó el control del juego, monopolizó la posesión de la pelota y generó numerosas situaciones de peligro, aunque volvió a mostrar dificultades para concretar las oportunidades creadas.
La primera ocasión clara estuvo en los pies de Enner Valencia, que quedó mano a mano con el arquero caribeño, pero Room respondió con una intervención decisiva. Esa acción marcó el desarrollo del partido: Ecuador atacó de manera permanente y Curazao apostó por un planteo ordenado en defensa y por aprovechar los espacios disponibles para salir de contragolpe.
Con el correr de los minutos, el conjunto sudamericano incrementó la presión sobre el área rival. Los centros, los remates desde media distancia y las llegadas por las bandas se sucedieron sin descanso, aunque siempre encontraron una respuesta en el guardameta curazoleño o en la firmeza de la última línea defensiva.
El dominio estadístico fue ampliamente favorable para Ecuador, que terminó el encuentro con más del 60 % de posesión y cerca de una treintena de remates. Sin embargo, esa superioridad nunca pudo trasladarse al marcador.
Curazao también tuvo algunas aproximaciones que inquietaron al arquero Hernán Galíndez. La más clara llegó tras un avance de Juninho Bacuna, cuya definición fue controlada por el guardameta ecuatoriano para evitar la sorpresa.
Aunque las oportunidades fueron escasas, el conjunto dirigido por Dick Advocaat mostró disciplina táctica y nunca perdió el orden.
Un empate histórico que cambia el panorama del grupo
El resultado significó mucho más para Curazao que un simple punto. La pequeña nación caribeña, que participa por primera vez en una Copa del Mundo y es el país con menor población en disputar el certamen, logró escribir una página inédita en su historia deportiva al sumar por primera vez en el máximo torneo del fútbol internacional.
La actuación de Eloy Room fue determinante. El experimentado arquero realizó 15 atajadas, una cifra que estableció un nuevo récord de salvadas durante los 90 minutos reglamentarios de un partido mundialista, superando registros que permanecían vigentes desde hace décadas.
Gracias a su desempeño, Curazao logró sostener el empate frente a un rival que atacó durante casi todo el encuentro.
Para Ecuador, en cambio, el empate representa un duro golpe. Luego de la derrota sufrida ante Costa de Marfil en la primera fecha, la selección sudamericana suma apenas un punto en dos presentaciones y llega obligada a conseguir un resultado positivo frente a Alemania en la última jornada del Grupo E para mantener posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final. Además, dependerá de otros resultados para continuar en competencia.
El empate también confirmó el liderazgo de Alemania en la zona tras su triunfo frente a Costa de Marfil. De este modo, la definición del grupo quedó abierta para la última fecha, con Ecuador necesitado de una victoria y Curazao todavía con opciones matemáticas de seguir haciendo historia en su primera experiencia mundialista.
Más allá del impacto en la tabla de posiciones, el encuentro dejó una de las imágenes más destacadas de la segunda jornada del Mundial 2026: un seleccionado debutante que, luego de haber sufrido una goleada en su estreno, respondió con una actuación sólida y consiguió un resultado que quedará registrado entre los momentos más importantes de su corta historia futbolística.