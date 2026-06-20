Paraguay-Turquía

Se estrenó la “ley Prestianni” en el Mundial 2026 y terminó con una roja a Almirón

La jugada ocurrió en un momento de alta tensión cuando el mediocampista de Atlanta United se cubrió la boca al conversar con Mert Müldür. El jugador turco advirtió la situación y dio aviso al árbitro, que luego recurrió al VAR para revisar la acción, lo que derivó en la decisión de expulsión.