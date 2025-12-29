Un Dakar más largo y exigente: todos los detalles del recorrido 2026 en Arabia Saudita
La 47ª edición del Rally Dakar comenzará el 3 de enero en Arabia Saudita y marcará el inicio de la temporada 2026 del deporte motor. Con casi 5.000 kilómetros cronometrados, un recorrido rediseñado y el regreso de las etapas maratón, promete ser uno de los más duros de los últimos años.
Uno de los cambios más significativos para 2026 es la eliminación de la etapa crono de 48 horas. Foto: Archivo
El Rally Dakar 2026 dará inicio el próximo 3 de enero y volverá a disputarse íntegramente en Arabia Saudita, país que alberga la competencia de manera ininterrumpida desde 2020, tras su histórica salida de Sudamérica. De este modo, la nación del Golfo será sede por séptimo año consecutivo del rally raid más prestigioso del mundo.
Aunque la geografía se mantiene, la organización del evento, a cargo de ASO, diseñó un recorrido profundamente renovado, con el objetivo de ofrecer un desafío distinto a pilotos y equipos.
El Dakar 2026 contará con 13 etapas completas, además del tradicional Prólogo, que definirá el orden de salida para la primera jornada de competencia. El cronograma se dividirá en dos semanas, separadas por una jornada de descanso en Riad, un punto clave para la recuperación física y mecánica antes de la etapa decisiva del rally.
En la categoría autos, los competidores recorrerán un total de 7.994 kilómetros, de los cuales 4.880 serán tramos especiales cronometrados. El resto corresponderá a enlaces, que si bien no cuentan para la clasificación, exigen resistencia y concentración constantes.
Más kilómetros, más desgaste y un desafío mayor
Con casi 5.000 kilómetros de competencia contra el reloj, el Dakar 2026 se posiciona como uno de los más extensos en términos de distancia competitiva de la historia reciente. Este incremento en el kilometraje apunta a recuperar la esencia de resistencia extrema que caracterizó al rally en sus ediciones más emblemáticas.
Uno de los cambios más significativos para 2026 es la eliminación de la etapa crono de 48 horas.
“La dificultad es diferente a la del año pasado o al anterior, porque ahora el número de kilómetros es el factor más importante”, explicó el director del Dakar, David Castera. “Hace mucho tiempo que no teníamos tantos kilómetros cronometrados. Creo que este es uno de los Dakars más largos de la historia”.
En contraste con ediciones anteriores, el recorrido no incluirá el temido desierto del Empty Quarter. Sin embargo, las dunas no estarán ausentes: la segunda semana concentrará amplias zonas de arena, especialmente en las regiones de Wadi Ad Dawasir y sus alrededores, donde la navegación y la gestión del desgaste serán determinantes.
👇 The official route of Dakar 2026! 🚩 Yanbu - Yanbu 🏁 🏍 7,906 km (4,748 km of SS) 🚗 7,994 km (4,840 km of SS)
Adiós a la etapa de 48 horas y regreso del formato maratón
Uno de los cambios más significativos para 2026 es la eliminación de la etapa crono de 48 horas, introducida en 2024 y ajustada en 2025. La decisión llega tras una edición marcada por numerosos accidentes y abandonos tempranos, especialmente entre los principales candidatos.
“No es solo por los problemas del año pasado”, aclaró Castera. “Era una cuestión de estrategia, del orden de salida. Muchos competidores se detenían deliberadamente al final de las etapas para largar más atrás al día siguiente, perdiendo tiempo a propósito”.
En reemplazo de ese formato, el Dakar 2026 recuperará el clásico esquema de etapas maratón de dos días, que se disputarán en dos bloques a lo largo del recorrido. La primera tendrá lugar en las etapas 4 y 5, entre Al Ula y Hail, mientras que la segunda abarcará las etapas 9 y 10, entre Wadi Ad Dawasir y Bisha.
Argentina tendrá más de 20 representantes.
Durante estas etapas, los participantes no podrán recibir asistencia externa en el bivac nocturno, lo que obliga a pilotos y navegantes a gestionar por sí mismos cualquier inconveniente mecánico, reforzando el espíritu de autosuficiencia que define al Dakar.
Con un recorrido más largo, exigente y estratégico, el Rally Dakar 2026 se perfila como una verdadera prueba de resistencia, navegación y fiabilidad, destinada a poner a prueba tanto a los favoritos como a quienes aspiran a sorprender en el desierto saudí.