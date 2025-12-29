El regreso de las etapas maratón

Un Dakar más largo y exigente: todos los detalles del recorrido 2026 en Arabia Saudita

La 47ª edición del Rally Dakar comenzará el 3 de enero en Arabia Saudita y marcará el inicio de la temporada 2026 del deporte motor. Con casi 5.000 kilómetros cronometrados, un recorrido rediseñado y el regreso de las etapas maratón, promete ser uno de los más duros de los últimos años.