Fórmula 1

Cambio de rumbo en Alpine: Gasly confía en el salto de rendimiento con Mercedes

Luego de cerrar la peor temporada de su historia en la Fórmula 1, Alpine decidió priorizar el proyecto 2026 y asociarse con Mercedes como proveedor de motores. Pierre Gasly respaldó la estrategia y se mostró confiado en un salto competitivo.