Balance positivo y crecimiento sostenido del futsal en la Liga Santafesina

Un año consagratorio para el futsal liguista: UNL y Dos Banderas, campeones 2025

El futsal de la Liga Santafesina de Fútbol cerró una temporada 2025 altamente positiva, marcada por el crecimiento del juego, el fortalecimiento de los clubes y dos campeones que dejaron datos importantes. La Universidad Nacional del Litoral se quedó con el Torneo Apertura, mientras que Dos Banderas celebró el Clausura en una final histórica. El balance deportivo y organizativo confirma que la disciplina atraviesa uno de sus mejores momentos.