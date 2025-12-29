Un año consagratorio para el futsal liguista: UNL y Dos Banderas, campeones 2025

El futsal de la Liga Santafesina de Fútbol bajó el telón de la temporada 2025 con sensaciones plenamente positivas.
El futsal de la Liga Santafesina de Fútbol cerró una temporada 2025 altamente positiva, marcada por el crecimiento del juego, el fortalecimiento de los clubes y dos campeones que dejaron datos importantes. La Universidad Nacional del Litoral se quedó con el Torneo Apertura, mientras que Dos Banderas celebró el Clausura en una final histórica. El balance deportivo y organizativo confirma que la disciplina atraviesa uno de sus mejores momentos.
El balance del año arroja un crecimiento evidente en el nivel de juego, en la organización de los torneos y en la participación del público, consolidando a la disciplina como una de las más dinámicas y atractivas del calendario liguista.
Universidad Nacional del Litoral y Dos Banderas fueron los grandes protagonistas al consagrarse campeones del Apertura y Clausura respectivamente, en finales cargadas de emoción y simbolismo.
La temporada dejó en claro que el futsal local atraviesa una etapa de maduración. El juego ordenado, intenso y de alto impacto se volvió una constante en los distintos clubes, que apostaron por procesos de entrenamiento más sólidos, cuerpos técnicos capacitados y planteles comprometidos.
Esa evolución se reflejó tanto en la paridad de los torneos como en la calidad de los espectáculos, con estadios colmados y finales vibrantes.
La Universidad Nacional del Litoral escribió una nueva página dorada en su historia deportiva al consagrarse campeón del Torneo Apertura 2025. Lo hizo con autoridad, carácter y temple, en una final inolvidable ante Villa Dora disputada en el estadio Andrés Meynet, ante más de 300 personas que le dieron marco a una noche cargada de emociones, goles y tensión.
El duelo enfrentó a dos de los equipos más regulares del certamen. Villa Dora, con una campaña formidable en la fase regular, llegaba como candidato. Universidad, que había sido líder durante buena parte del torneo y que creció en los playoffs, representaba a un equipo sólido, intenso y en plena evolución.
El camino al título no fue sencillo para el conjunto universitario: en cuartos de final eliminó al último campeón, Semillero, en un cruce de alto valor simbólico, y luego aplastó a Unión por 8 a 3 en semifinales, mostrando una versión madura y contundente.
La final tuvo todos los ingredientes que distinguen a este deporte. Universidad golpeó primero con un tanto de su capitán, Piva, pero Villa Dora reaccionó rápidamente y dio vuelta el marcador con goles de Riquelme y Ruiz. Antes del descanso, nuevamente Piva apareció para empatar y devolverle tranquilidad a su equipo.
El desarrollo fue parejo, intenso y emocionante, con un ritmo que mantuvo en vilo a las tribunas hasta el cierre. El pitazo final desató una ovación que dejó de lado camisetas y rivalidades para reconocer al campeón del Apertura.
El Torneo Clausura tuvo un cierre electrizante y cargado de épica. Dos Banderas, un club joven fundado en 2024, se consagró campeón tras empatar 5 a 5 con Villa Dora y vencer 4 a 3 en la definición por penales, ante más de 400 espectadores.
La final, disputada en el estadio de Villa Dora, fue una de las más vibrantes de los últimos años y marcó un punto saliente para la institución ganadora.
La consagración tuvo un valor especial. Dos Banderas logró su primera estrella oficial en la Liga Santafesina, respaldado por un proyecto encabezado por su presidente Ariel Sclafani y un grupo de dirigentes jóvenes que apostaron desde el inicio a una identidad clara y a un trabajo sostenido.
El trofeo fue entregado por Herbert Basita, vicepresidente de la Liga Santafesina, en medio de un clima de emoción y festejo.
El partido fue memorable. Desde el inicio, Dos Banderas mostró un planteo inteligente, con presión constante, circulación precisa y un despliegue físico que sostuvo hasta el final. Villa Dora respondió con la jerarquía de un equipo experimentado, dirigido por la dupla Matías Simez y Jorge Villaverde.
El empate 5 a 5 reflejó fielmente el trámite: emociones permanentes y cambios constantes en el marcador. En los penales, la serenidad y la eficacia de Dos Banderas sellaron el título y desataron el festejo interminable.
Los nombres de Tomás Ramírez, Benjamín Safón, Facundo Álvarez, Elías Quinteros, Nicolás González, Germán Albornoz, Diego Moncada, Jeremías López, Julio Ocampo, Valentín Bustos, Genaro Tochi, Jordán Ramírez, Gustavo Ibarra y Santiago Ferreyra.
Estos nombres quedaron grabados en la historia del club, bajo la conducción técnica de Guillermo Passarelli, quien logró consolidar un equipo intenso, solidario y con una idea clara de juego.
Más allá de los títulos, el 2025 dejó una señal clara: el futsal de la Liga Santafesina creció y se fortaleció. La inversión de los clubes, el compromiso de los jugadores y cuerpos técnicos, y el acompañamiento del público consolidaron una disciplina que sigue ganando protagonismo.
El desempeño arbitral en las finales, a cargo de Leandro Vivas, Maximiliano Manduca y Carlos Céspedes, también estuvo a la altura, garantizando un cierre transparente y acorde al nivel del torneo.
UNL y Dos Banderas fueron los campeones, pero el verdadero ganador fue el futsal santafesino. Una temporada que quedará en la memoria por su intensidad, su calidad y su proyección. El camino hacia 2026 ya está en marcha, con bases firmes y una ilusión que crece fecha a fecha.