Daniela Arias se consagró campeona en EA Sports FC femenino y sumó una nueva medalla de oro para la delegación argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Daniela Arias conquistó el oro para Argentina en EA Sports FC femenino
La argentina venció 7 a 6 a la peruana Pérez en el partido desempate de la final, con un gol en el último minuto del alargue. Fue la 11ª medalla dorada nacional.
La representante nacional derrotó 7 a 6 a Pérez, de Perú, en el partido desempate de la final.
Definición en el último minuto
El encuentro se resolvió en el alargue, cuando Arias consiguió el gol decisivo en el último minuto.
La definición cerró una final ajustada y le permitió a la argentina quedarse con el primer puesto de la competencia.
Con este resultado, Argentina alcanzó su 11ª medalla dorada en los Juegos Suramericanos.
Otro oro para la delegación nacional
La victoria de Arias se sumó a la cosecha argentina en las distintas disciplinas disputadas durante la competencia en Santa Fe.
El título en EA Sports FC femenino aportó una nueva presea al medallero nacional en una jornada con protagonismo argentino.
La definición ante Perú terminó 7 a 6 luego del tiempo suplementario.