El Campeonato Mundial de Canotaje de Maratón 2026 fue presentado oficialmente en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el secretario de Deportes de Entre Ríos, Sebastián Uranga; y el presidente de la Federación Argentina de Canoas, José Serpi, entre otros.
Se presentó el Mundial de Canotaje de Maratón en el CeNARD
El certamen se realizará del 22 al 25 de octubre con 700 palistas de 40 países.
Del 22 al 25 de octubre, el río de Gualeguaychú será escenario de una competencia que reunirá a los mejores exponentes del canotaje maratón internacional. Una cita que tendrá, además, un significado histórico: será la primera vez que se dispute en Sudamérica. Participarán del evento más de 700 palistas provenientes de más de 40 países.
“Gualeguaychú va a protagonizar un acontecimiento histórico que va a dejar un legado. Nuestro país tiene todas las condiciones dadas para ser sede de grandes eventos deportivos internacionales”, expresó Daniel Scioli. Por su parte, Rogelio Frigerio aseguró que “es un honor y un enorme compromiso ser sede del Mundial, vamos a dar todo para ser el mejor mundial de canotaje de la historia”.
Jorge Serpi, en tanto, indicó: “Seremos la vidriera del mundo. Vamos a cumplir el sueño de hacer el Mundial en casa”; mientras Sebastián Uranga destacó que “esta clase de campeonatos son inspiradores”. Cecilia Farías, vicepresidenta de la Federación Internacional de Canotaje, celebró el alto grado de compromiso de todas las partes y la participación del paracanotaje en la competencia.
El Mundial Master, otro de los atractivos
La actividad internacional comenzará antes del Mundial principal. Los días 19 y 20 de octubre se disputará el Campeonato Mundial ICF de Canotaje de Maratón Máster, mientras que durante la misma semana Gualeguaychú también recibirá el Campeonato Panamericano de la especialidad.
El Mundial principal contará con las categorías Junior, Sub-23 y Senior, mientras que la programación Máster estará destinada a los atletas de las diferentes franjas etarias correspondientes a esa categoría.
La llegada de las delegaciones internacionales representará además un movimiento significativo para el sector turístico y de servicios de Gualeguaychú y de la región.