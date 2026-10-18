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Davidovich Fokina remontó a Rafa Jódar y conquistó el Masters 1000 de Shanghái

El malagueño se impuso por 1-6, 7-6(5) y 6-4 en una final española y logró el título más importante de su carrera.

Alejandro Davidovich Fokina ganó en Shanghái el título más importante de su carrera. Foto: ReutersAlejandro Davidovich Fokina ganó en Shanghái el título más importante de su carrera. Foto: Reuters
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Alejandro Davidovich Fokina se consagró este domingo campeón del Masters 1000 de Shanghái después de vencer a Rafa Jódar por 1-6, 7-6(5) y 6-4.

El malagueño consiguió así el título más importante de su carrera tras remontar una final que había comenzado claramente favorable al madrileño.

Jódar golpeó primero

El partido comenzó con un dominio marcado de Jódar, que mostró precisión en la red y agresividad desde el fondo.

El madrileño quebró el servicio de Davidovich Fokina en el segundo y sexto game y se quedó con el primer set por un contundente 6-1.

Era el primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores.

Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 18, 2026 Spain's Alejandro Davidovich Fokina celebrates with the trophy after winning his final match against Spain's Rafael Jodar REUTERS/Tyrone SiuAlejandro Davidovich Fokina ganó en Shanghái el título más importante de su carrera. Foto: Reuters

La reacción de Davidovich

En el segundo parcial, Davidovich Fokina elevó su nivel y logró equilibrar el desarrollo.

Jódar llegó a adelantarse 3-2 con un quiebre, pero el malagueño respondió de inmediato y recuperó el servicio con un passing de revés.

Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 18, 2026 Spain's Alejandro Davidovich Fokina celebrates with the trophy after winning his final match against Spain's Rafael Jodar REUTERS/Tyrone SiuAlejandro Davidovich Fokina ganó en Shanghái el título más importante de su carrera. Foto: Reuters

El set terminó definiéndose en un tie-break, donde Davidovich se impuso por 7-5.

El punto de quiebre

En el parcial decisivo, Davidovich quebró rápidamente, aunque Jódar logró responder.

La diferencia llegó en el quinto game, cuando el malagueño volvió a quedarse con el servicio de su rival para ponerse 3-2 y consolidar luego la ventaja.

Desde allí, logró sostener su saque y administrar el cierre del partido.

Tennis - ATP Masters 1000 - Shanghai Masters - Qizhong Forest Sports City Arena, Shanghai, China - October 18, 2026 Spain's Alejandro Davidovich Fokina celebrates with the trophy after winning his final match against Spain's Rafael Jodar REUTERS/Tyrone SiuAlejandro Davidovich Fokina ganó en Shanghái el título más importante de su carrera. Foto: Reuters

El desgaste de Jódar

Jódar comenzó a mostrar signos de desgaste físico durante el tercer set.

En el séptimo game necesitó asistencia del fisioterapeuta por una sobrecarga muscular en las piernas.

Davidovich Fokina aprovechó mejor el tramo final y selló el partido con un ace para cerrar el 6-4.

El mejor título de su carrera

Davidovich llegaba a la final después de superar a Alexander Zverev en semifinales.

Con la victoria en Shanghái, sumó su primer trofeo de categoría Masters 1000.

El triunfo también coronó una final completamente española en uno de los torneos más importantes del calendario ATP.

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