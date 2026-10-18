Alejandro Davidovich Fokina se consagró este domingo campeón del Masters 1000 de Shanghái después de vencer a Rafa Jódar por 1-6, 7-6(5) y 6-4.
Davidovich Fokina remontó a Rafa Jódar y conquistó el Masters 1000 de Shanghái
El malagueño se impuso por 1-6, 7-6(5) y 6-4 en una final española y logró el título más importante de su carrera.
El malagueño consiguió así el título más importante de su carrera tras remontar una final que había comenzado claramente favorable al madrileño.
Jódar golpeó primero
El partido comenzó con un dominio marcado de Jódar, que mostró precisión en la red y agresividad desde el fondo.
El madrileño quebró el servicio de Davidovich Fokina en el segundo y sexto game y se quedó con el primer set por un contundente 6-1.
Era el primer enfrentamiento oficial entre ambos jugadores.
La reacción de Davidovich
En el segundo parcial, Davidovich Fokina elevó su nivel y logró equilibrar el desarrollo.
Jódar llegó a adelantarse 3-2 con un quiebre, pero el malagueño respondió de inmediato y recuperó el servicio con un passing de revés.
El set terminó definiéndose en un tie-break, donde Davidovich se impuso por 7-5.
El punto de quiebre
En el parcial decisivo, Davidovich quebró rápidamente, aunque Jódar logró responder.
La diferencia llegó en el quinto game, cuando el malagueño volvió a quedarse con el servicio de su rival para ponerse 3-2 y consolidar luego la ventaja.
Desde allí, logró sostener su saque y administrar el cierre del partido.
El desgaste de Jódar
Jódar comenzó a mostrar signos de desgaste físico durante el tercer set.
En el séptimo game necesitó asistencia del fisioterapeuta por una sobrecarga muscular en las piernas.
Davidovich Fokina aprovechó mejor el tramo final y selló el partido con un ace para cerrar el 6-4.
El mejor título de su carrera
Davidovich llegaba a la final después de superar a Alexander Zverev en semifinales.
Con la victoria en Shanghái, sumó su primer trofeo de categoría Masters 1000.
El triunfo también coronó una final completamente española en uno de los torneos más importantes del calendario ATP.