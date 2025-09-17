#HOY:

Se sorteó el Final 8 de la Davis y Argentina tiene rival de cuartos

Las raquetas albicelestes jugarán ante Alemania en Bolonia, Italia.

El equipo argentino tras la clasificación. Crédito: AAT
 14:03
 / 

La Copa Davis sorteó los cruces de cuartos de final del Final 8 2025 y Argentina ya conoce a su rival.

Tras perder el sorteo preliminar ante República Checa en el desempate por ser cabeza de serie, el equipo argentino fue emparejado con Alemania para el primero de los cruces directos para ambos.

A pesar de la caída inicial, y contemplando el alto nivel que igualmente posee el equipo alemán, Argentina podría alegrarse por evitar a España, rival de los checos en cuartos tras el sorteo.

El Final 8 se disputará en Bolonia, Italia, casa del último campeón, del 18 al 23 de noviembre en la pista dura del Bologna Fiere.

Los capitaneados por Javier Frana acceden a las Finals tras eliminar a Países Bajos como visitante barriendo la serie con triunfos de Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo en singles y Horacio Zeballos y Andrés Molteni en dobles. Luego, ya sin la serie en juego, Francisco Comesaña perdió en su debut en Davis.

En la primera ronda clasificatoria de la zona mundial, Argentina también había avanzado como visitante, pero con triunfo ante Noruega.

Todos los cruces

  • Italia vs Austria
  • Francia vs Bélgica
  • Rep. Checa vs España
  • Alemania vs Argentina

Quiénes jugaron con Alemania y quiénes podrían jugar

Alemania viene de superar a Japón por 4 a 0 en la segunda ronda de los Qualifiers. Sus triunfos en singles por los puntos vinieron de la mano de Jan-Lennard Struff (97° en el ránking ATP) y Yannick Hanfmann (134° en el ránking ATP). En dobles compitieron Kevin Krawietz (12° en el ránking ATP dobles) y (13° en el ránking ATP dobles).

Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 1, 2025 Germany's Alexander Zverev during his first round match against France's Arthur Rinderknech REUTERS/Toby MelvilleAlexander Zverev, un posible rival con Alemania. Crédito: REUTERS/Toby Melville

Para los duelos de singles no se sabe si contará con Alexander Zverev (3° en el ránking ATP), quien el año pasado optó por no jugar las finales. El otro nombre de relevancia es el de Daniel Altmaier (47°).

