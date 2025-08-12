Sobre la hora y de penal: Defensa venció sobre la hora a Deportivo Riestra

Defensa y Justicia se impuso sobre la hora a Deportivo Riestra por 1-0 en el cierre de la fecha cuatro del torneo Clausura de la Liga Profesional. Abiel Osorio, a los 47 minutos de la segunda etapa, y de penal, marcó la diferencia para el Halcón de Varela.
Segundo tiempo
Cuando se jugaba el tiempo de descuento, el árbitro Fernando Espinoza fue al VAR y cobró un penal por mano de Milton Céliz que no desaprovechó Osorio, quien luego fue expulsado.
Con el triunfo, Defensa y Justicia llegó a los siete puntos, los mismos que Belgrano, y a dos de Barracas y Estudiantes, los punteros de la Zona A, mientras que el Malevo se quedó con seis unidades y sin la chance de superar a River y San Lorenzo en la cima de la Zona B.
Síntesis
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Aaron Molinas, César Pérez; Abiel Osorio, Emanuel Aguilera y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Cristian Paz, Juan Randazzo, Nicolás Caro Torres, Nicolás Sansotre; Rodrigo Gallo, Pablo Monje, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
TV: ESPN Premium.
Árbitro: Fernando Espinoza.
VAR: Lucas Novelli.
Estadio: Norberto Tomaghello.
