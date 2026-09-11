Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Mendoza por la novena fecha del Torneo Clausura. Los dirigidos por Julio César Vaccari se treparon a la cima de la Zona A, que comparte con Vélez con 17 puntos cada uno. Los goles fueron de Leandro Fernández (11´PT) y David Barbona (12´ST).
Defensa y Justicia le ganó 2 a 0 a Gimnasia de Mendoza y se trepó a la cima del Torneo Clausura
El Halcón de Varela se impuso con goles de Leandro Fernández y David Barbona, y ahora comparte la cima con Vélez.
A los 11 minutos, Juan Gutiérrez elaboró una buena jugada por izquierda tras una contra letal del Halcón. Seguidamente, el mediocampista tiró un centro preciso a la cabeza de Leandro Fernández, que la cambió de palo y marcó el 1 a 0 para Defensa y Justicia.
Pocos minutos más tarde, nuevamente el ex Independiente Leandro Fernández pondría las cosas 2 a 0 a favor del local. Sin embargo, el VAR le cantó al árbitro Jorge Baliño que el delantero se encontraba en offside y este correspondió anulando el gol.
El golpe definitivo del complemento
El segundo tiempo comenzaría muy activo para el local, que buscó ampliar la ventaja para no sufrir en el tramo final. A los 5 minutos, Leandro Fernández se escapó por derecha, enganchó en el área y remató de zurda, muy cerca del travesaño.
Minutos más tarde, a los 12, el Halcón de Varela metió el segundo de contra. Tras una buena cobertura y pase profundo de Valentín Loza, César Pérez corrió a toda velocidad por derecha, llegó al fondo, se la entregó a David Barbona y este definió al segundo palo.
Defensa y Justicia estuvo tan cómodo en el partido que no necesitó hacer prácticamente cambios hasta bien entrada la segunda mitad. A los 30 del complemento, cuando Gimnasia ya había agotado las variantes, el local solamente había hecho una.
Por momentos, el equipo de Darío Franco extrañó a Agustín Módica, el delantero goleador que no pudo jugar por segunda vez consecutiva debido a una lesión que lo tiene a maltraer.
Liderazgo en la Zona A
Con autoridad, los dirigidos por Julio César Vaccari se llevaron 3 puntos valiosos para la punta por la cima de la Zona A. Ahora, Defensa y Justicia comparte ese puesto con Vélez, ya que ambos cuentan con 17 puntos.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza dejó pasar la chance de ser puntero en soledad y quedó escolta, con 16 unidades. En la próxima fecha, el Lobo buscará recuperarse cuando enfrente a Deportivo Riestra de local, el sábado 19 desde las 14.30.
En tanto, el Halcón de Varela querrá seguir con la racha positiva y aspira a seguir escalando puestos en la tabla anual. El próximo desafío para los de Varela será Central Córdoba de visitante, el viernes 18 a partir de las 18:00.