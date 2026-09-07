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Macedonia le dio a Vanesa García la chance de demostrar que aún está entre las mejores

La nadadora santafesina volvió a competir. Lo hizo en las aguas del Lago Ohrid, en Macedonia del Norte, donde culminó en el tercer lugar de la carrera ganada por la rionegrina Mayte Puca.

"Fue muy bien pensada con mi guía Diego Browarnik", señaló Vanesa García respecto al desempeño que consiguió en la maratón llevada a cabo en Macedonia del Norte."Fue muy bien pensada con mi guía Diego Browarnik", señaló Vanesa García respecto al desempeño que consiguió en la maratón llevada a cabo en Macedonia del Norte.
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El fin de semana pasado se llevó a cabo una de las competencias internacionales más tradicionales de las aguas abiertas: la Ohrid Swimming Marathon, prueba que se disputa en el lago Ohrid, en Macedonia del Norte.

En esta edición 2026, la santafesina Vanesa García volvió a competir internacionalmente después de un período alejada de las grandes exigencias y logró un tercer puesto entre las mujeres, nadando 25 kilómetros. La ganadora, por segundo año consecutivo, fue la rionegrina Mayte Puca, mientras que el ganador en la general fue el italiano Alessio Occhipinti.

El podio en Macedonia. La prueba fue ganada por la barilochense Mayte Puca, mientras que la santafesina Vanesa García ocupó el tercer lugar.El podio en Macedonia. La prueba fue ganada por la barilochense Mayte Puca, mientras que la santafesina Vanesa García ocupó el tercer lugar.

Lo más significativo es que para Vanesa no fue solamente un resultado deportivo: significó volver a competir después de dos años y de una lesión, y hacerlo justamente en uno de sus lagos preferidos. Ella misma describió la carrera como emocionante y destacó que se sintió muy bien preparada y cómoda durante los 25 kilómetros.

Vanesa ya tenía una historia importante en Ohrid. En 2022 también participó en la prueba, consiguiendo subir al podio después de recorrer los 25 kilómetros. Aquella edición había sido especialmente particular porque la competencia inicialmente había sido cancelada, pero luego se realizó gracias a la organización de la Municipalidad de Ohrid y la Agencia para la Juventud y el Deporte.

En diálogo con El Litoral, Vanesa García reveló un dato muy revelador con respecto a su participación en el lago Ohrid hace diez años. Durante esa presentación en 2016, la atleta santafesina logró sumar puntos que le sirvieron para terminar aquella temporada entre las cuatro mejores nadadoras de aguas abiertas del mundo en largas distancias.

Por eso, Macedonia tiene un significado especial en la historia deportiva de la nadadora santafesina: no es simplemente una carrera más, sino un lugar donde volvió a demostrar, años después, que podía estar nuevamente entre las mejores.

La santafesina Vanesa García se muestra orgullosa de su logro en la tradicional prueba macedónica.La santafesina Vanesa García se muestra orgullosa de su logro en la tradicional prueba macedónica.

Para destacar, además de nadar y trabajar, Vanesa García, le restan solo cuatro materias para recibirse de Procuradora: "El podio no estaba en los planes por eso un bronce en Macedonia me hizo la vuelta aún más especial. Fue una prueba muy bien pensada con mi guía Diego Browarnik, con el cual logramos plasmar una estrategia y conexión al mismo tiempo".

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