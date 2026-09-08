Emiliano “Dibu” Martínez fue incluido este martes entre los candidatos al premio al mejor arquero del mundo en la gala del Balón de Oro 2026. El argentino competirá por el galardón junto a otros nueve futbolistas.
Dibu Martínez fue nominado al Balón de Oro 2026 y buscará su tercer premio Lev Yashin
El arquero argentino quedó entre los candidatos tras otra temporada destacada, en la que volvió a ser una pieza clave para la Selección y ahora competirá por quedarse nuevamente con la distinción individual.
La nómina está integrada además por Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha.
El arquero de la Selección argentina tendrá así una nueva oportunidad de quedarse con el reconocimiento que ya obtuvo en dos ocasiones.
Va por su tercer premio Lev Yashin
Martínez, de 34 años, ganó el premio al mejor arquero en 2023 y 2024, luego de destacarse tanto con la camiseta argentina como durante su etapa en el Aston Villa.
En la última edición, el galardón quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue una de las figuras del Paris Saint-Germain en la conquista de la Champions League.
Ahora, el marplatense buscará volver a quedarse con el reconocimiento y ampliar su palmarés individual.
El desembarco en Chelsea
El ciclo de Martínez en el Aston Villa llegó a su fin después de cuatro temporadas. Durante ese período, el arquero se consolidó como una de las figuras del conjunto de Birmingham, que terminó cuarto en la Premier League y obtuvo la clasificación a la Champions League 2026-2027.
Su salida se produjo luego de que el entrenador Unai Emery decidiera modificar la competencia por el puesto. El club incorporó al japonés Zion Suzuki, mientras que el neerlandés Marco Bizot comenzó la temporada como titular.
Antes de definir su futuro, la Juventus había mostrado interés en contratarlo, aunque finalmente las negociaciones no prosperaron. Martínez continuó en Inglaterra y firmó con el Chelsea.
El protagonismo con la Selección argentina
Además de su rendimiento a nivel de clubes, el arquero tuvo un papel destacado con la Selección argentina durante el Mundial.
Martínez fue especialmente importante en la final frente a España, donde su actuación resultó determinante para que el conjunto nacional alcanzara la definición.
Ese desempeño, sumado a su trayectoria reciente, volvió a colocarlo entre los principales candidatos al reconocimiento individual. Ahora deberá competir contra otros nueve arqueros por un premio que ya ganó dos veces.