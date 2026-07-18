Declaraciones en la previa al partido

Deschamps pone fin a 14 años al mando de Francia: "Argentina y España merecen la final"

Didier Deschamps dirigirá este sábado su último partido como entrenador de la selección de Francia cuando enfrente a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. En la previa, reconoció los méritos de Argentina y España para disputar la final y repasó un ciclo de 14 años que devolvió a los "Bleus" a la élite del fútbol mundial.