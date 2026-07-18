Didier Deschamps pondrá este sábado punto final a una de las etapas más exitosas en la historia de la selección francesa. El entrenador dirigirá su último partido al frente de los "Bleus" cuando enfrenten a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, con la intención de cerrar su ciclo con una nueva medalla internacional.
Deschamps pone fin a 14 años al mando de Francia: "Argentina y España merecen la final"
Didier Deschamps dirigirá este sábado su último partido como entrenador de la selección de Francia cuando enfrente a Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026. En la previa, reconoció los méritos de Argentina y España para disputar la final y repasó un ciclo de 14 años que devolvió a los "Bleus" a la élite del fútbol mundial.
En la conferencia de prensa previa al encuentro, el técnico francés reconoció sin rodeos la superioridad de los finalistas del torneo y aseguró que tanto Argentina como España hicieron méritos suficientes para disputar el partido decisivo.
"Ellos (España) fueron mejores y merecen estar en la final. Argentina también. Batieron a todos sus adversarios", afirmó Deschamps al analizar el desenlace de la Copa del Mundo.
El objetivo: despedirse con la medalla de bronce
Aunque admitió que Francia aspiraba a disputar la final, Deschamps dejó en claro que el partido frente a Inglaterra tiene un enorme valor deportivo y simbólico.
"No estamos por jugar el partido que preferiríamos, el que más esperábamos, pero tenemos un partido por delante y un deber que cumplir", sostuvo el entrenador.
El técnico remarcó que representar a Francia implica una responsabilidad permanente y pidió a sus dirigidos mantener el compromiso hasta el último minuto del torneo.
"Tenemos una responsabilidad con todo el pueblo francés que nos acompaña, que vibró con nosotros y que también sintió la decepción. Cuando vestimos esta camiseta no solo venimos a recibir, también venimos a aportar", expresó.
Con ese mensaje, Deschamps dejó claro que la obtención de la medalla de bronce es el último desafío de una generación que volvió a instalar a Francia entre las grandes potencias del fútbol mundial.
Un ciclo que marcó una época
Deschamps asumió la conducción técnica de Francia en 2012, en un momento complejo para el seleccionado, y durante 14 años logró reconstruir un equipo competitivo que protagonizó todas las grandes competencias internacionales.
Bajo su conducción, Francia conquistó el Mundial de Rusia 2018 y la Liga de Naciones de la UEFA en 2021. Además, fue subcampeón de la Eurocopa 2016 y del Mundial de Qatar 2022, consolidándose como una de las selecciones más regulares del último tiempo.
Su etapa al frente del combinado nacional también lo convirtió en uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol francés, tras haber sido campeón del mundo como jugador en 1998 y luego repetir la hazaña desde el banco de suplentes dos décadas más tarde.
"La selección francesa fue lo mejor que me pasó"
En la antesala de su despedida, Deschamps también hizo un balance de los años vividos al frente del equipo nacional y reconoció la carga emocional que representa el cierre de esta etapa.
"Sin duda voy a echar de menos a la selección. Durante 15 años tuve el privilegio de vivir con esta camiseta los momentos más increíbles y también los más difíciles. La selección francesa, con todo lo que representa para mi vida profesional, es lo mejor que me ha pasado. Son 25 años de mi vida", afirmó.
Más allá del resultado frente a Inglaterra, el encuentro marcará el final de una era para el fútbol francés. Deschamps dejará el cargo como el entrenador que devolvió a los "Bleus" a la cima del fútbol internacional y construyó uno de los ciclos más exitosos de su historia reciente.