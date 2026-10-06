Antes del retiro

Ricardo Giusti: "Messi es todo lo que está bien"

En una entrevista con El Litoral, el campeón del mundo de 1986 respaldó la decisión de Lionel de despedirse de la Selección y habló de lo difícil que es elegir cuándo parar. También contó cómo disfrutó de los dos grandes ídolos argentinos: a Maradona como compañero y a Messi desde afuera de la cancha