Ricardo Giusti tiene muchas razones para admirar a Lionel Messi. Habla de su fútbol, de los años que lleva compitiendo y de las jugadas que todavía lo asombran. Pero también menciona a su familia, a sus amigos y la manera en que ha llevado su carrera. Cuando reúne todo eso en una frase, dice: “Messi es todo lo que está bien”.
Ricardo Giusti: "Messi es todo lo que está bien"
En una entrevista con El Litoral, el campeón del mundo de 1986 respaldó la decisión de Lionel de despedirse de la Selección y habló de lo difícil que es elegir cuándo parar. También contó cómo disfrutó de los dos grandes ídolos argentinos: a Maradona como compañero y a Messi desde afuera de la cancha
En una charla con El Litoral, realizada días antes de la despedida de Leo de la Selección, el campeón del mundo de 1986 habló de una decisión que conoce por experiencia propia. Después de dedicar tantos años al fútbol, elegir cuándo cerrar una etapa no resulta sencillo.
“Es muy difícil tomar la decisión. Muy difícil”, expresó.
Antes había hecho una aclaración: despedirse de la Selección no significa dejar de jugar. “Todavía no se retiró”, señaló durante el intercambio, en el que también se mencionó la continuidad de Lionel en Miami.
Giusti respaldó la elección del capitán argentino. “Leo, la verdad, tomó una decisión muy inteligente. Muy, muy inteligente. Como todo lo que hace”, afirmó.
Reconocer el momento
Al hablar del retiro, Giusti se detuvo en lo que cuesta aceptar el paso del tiempo dentro de una cancha.
“Creo que hay que ser suficientemente inteligente y capaz de asumir la situación. Y la realidad”, sostuvo.
Para explicarlo, planteó la diferencia entre un futbolista que supera los 35 años y los chicos de 20 con los que debe competir. “No hay manera. Te pasan por arriba”, dijo.
Con Messi hizo una salvedad. Lo sigue sorprendiendo que pueda sostenerse en la competencia a una edad en la que muchos ya dejaron de jugar.
“El único bestia que puede jugar a esta edad es este pibe”, expresó. Pero incluso para él, reconoció, llega el momento de tomar una decisión: “Un día tiene que ser”.
Giusti no habló de esa elección como un reproche ni como un pedido para que siguiera. Su respuesta fue de respaldo a Lionel y a su capacidad para reconocer cuándo dar ese paso.
“Su familia. Sus amigos”
La admiración del Gringo se extendió enseguida a la vida de Messi fuera de la cancha.
“Yo digo: Messi es todo lo que está bien. Vos hablás de Messi, es todo lo que está bien”, insistió.
Al explicar por qué, mencionó primero su carrera y después fue enumerando aquello que valora: “Sin problemas. Sin peleas. Su familia. Sus amigos”.
Es la mirada de alguien que conoce las exigencias del fútbol y que también distingue cuánto cambió la exposición de los jugadores. Durante la conversación, Giusti recordó que los integrantes de su generación podían moverse con mayor libertad, con una excepción: Diego Maradona.
Hoy ve una realidad diferente. “Las redes sociales te ponen allá arriba o te liquidan”, señaló. Por eso, al hablar de los deportistas y de la distancia que a veces se construye alrededor de sus figuras, remarcó: “Primero son personas”.
Jugar con Diego, mirar a Leo
Giusti compartió con Maradona un año en Argentinos Juniors y después la Selección durante la etapa de Carlos Bilardo. Jugaron juntos los mundiales de México 1986 e Italia 1990: fueron campeones y subcampeones.
A Messi le tocó disfrutarlo desde otro lugar. Lo explicó al repasar lo que ambos significaron para él: “Vivir muchos años con Diego dentro de una cancha y después de vivir a Lionel fuera de una cancha. Y la verdad que lo disfrutamos plenamente”.
La pregunta surgió entonces: ¿qué disfrutó más, jugar junto a Maradona o ver jugar a Messi?
“Las cosas se disfrutan más verlas”, respondió. “Vos no estás con tanta adrenalina ni estás con tanto nerviosismo”.
Desde afuera puede detenerse en lo que hace Lionel, sin las obligaciones que él mismo tenía cuando era parte de un equipo.
“Vos estás sentado en un sillón tomando mate y viendo el partido, o en una cancha, en una platea mirando”, describió.
Cuando quiso poner en palabras el asombro que le provoca Messi, apareció el futbolero: “Es una cosa que no se puede creer”.
Sin elegir entre los dos
Haber jugado con uno y seguido al otro no lo lleva a establecer quién fue mejor. Giusti prefiere tener en cuenta la distancia entre sus épocas.
“No te puedo decir quién fue mejor porque estoy hablando de 40 años atrás”, explicó.
Los considera los dos mejores de la historia del fútbol y cree que esa valoración va más allá de los argentinos. También mencionó a Pelé entre quienes pueden estar a esa altura.
A Diego, además, pudo verlo como espectador en Estados Unidos 1994, cuando ya no integraba la Selección. Por eso, después de distinguir entre los nervios de jugar y el placer de mirar desde una platea, completó su respuesta: “En definitiva, se disfruta siempre”.
En el caso de Lionel, ese disfrute estuvo acompañado por una admiración que excede sus jugadas. Giusti valora su carrera, sus vínculos y ahora también su decisión de despedirse de la Selección. Lo dijo con la misma claridad con la que habló durante toda la entrevista: “Leo tomó una decisión muy inteligente”.