Diego Simeone enfrentó las preguntas sobre la situación de Julián Álvarez, en la previa del encuentro que Atlético de Madrid disputará ante Sevilla por la tercera fecha de LaLiga. El delantero argentino volvió a ausentarse del entrenamiento por tercer día consecutivo y quedó descartado para el partido de este sábado.
Simeone habló del futuro de Julián Álvarez y fue contundente: qué dijo
El entrenador respaldó al delantero y aseguró que hará todo lo posible para que recupere su lugar dentro del plantel cuando vuelva a entrenarse con sus compañeros.
El entrenador evitó profundizar sobre la situación y respaldó la postura expresada por el club. “Entiendo que todas las preguntas irán por Julián, pero desde el club fueron muy contundentes con lo que va a suceder”, sostuvo Simeone.
No jugará ante Sevilla
Álvarez no participó este viernes de la práctica del plantel profesional y sumó su tercera ausencia consecutiva. El atacante tampoco había asistido a los entrenamientos del miércoles y jueves, mientras que para esta jornada estaba previsto que pudiera realizar trabajos de manera individual.
El Atlético de Madrid explicó que la ausencia del delantero se debe a una “indisposición”. A esto se sumó el momento anímico que atraviesa el futbolista, una situación que el propio jugador habría reconocido.
La seguidilla de ausencias terminó dejando a Álvarez fuera de la convocatoria para el compromiso frente a Sevilla.
El futuro del delantero sigue sin definirse
Con cinco días por delante para el cierre del mercado de pases, el futuro de Julián Álvarez continúa siendo una incógnita.
El Atlético de Madrid ya habría comunicado, tanto públicamente como de manera privada, que no contempla transferir al argentino al Barcelona, pese a que ese sería el destino que preferiría el futbolista.
La única posibilidad que el club estaría dispuesto a analizar es una operación con Arsenal. Para que esa alternativa avance, la institución londinense debería acercarse a una cifra cercana a los 150 millones de euros.
Simeone respaldó al jugador
Más allá del conflicto en torno al futuro del delantero, Simeone aseguró que su intención será recuperar el lugar de Álvarez dentro del equipo cuando vuelva a trabajar con sus compañeros.
“Espero desde lo deportivo ayudarlo a seguir siendo lo importante que sigue siendo para nosotros. Me centro en el Sevilla, donde no va a poder estar ante un rival que viene de ganar los dos partidos”, explicó el técnico.
Luego, ante una nueva consulta sobre el tema, volvió a remarcar su postura y anticipó cómo actuará cuando el argentino regrese a los entrenamientos.
“Entiendo la pregunta y la repregunta, pero creo haber explicado ya mis sentimientos. Cuando vuelva a entrenar haré todo lo posible para que se sienta tan importante como ha sido siempre”, afirmó Simeone.