El impactante tatuaje de un jugador de Racing: nueve horas, tres tatuadores y ayuno extremo
Duván Vergara se sometió a una sesión maratónica para realizarse un tatuaje gigante en el pecho. Participaron tres artistas y pasó casi 24 horas sin comer. Todo quedó registrado en un video publicado en su canal de YouTube.
El colombiano estuvo casi 24 horas sin comer para completar el diseño. Foto: Reuters
El extremo colombiano Duván Vergara sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje de alto impacto. El futbolista de Racing compartió el exigente proceso de grabado corporal, que incluyó una jornada maratónica de más de nueve horas, tres tatuadores y casi 24 horas sin comer.
La sesión fue realizada en la zona frontal del cuerpo, con un nivel de detalle que obligó a preparar el espacio como si se tratara de una sala quirúrgica: luces especiales, camilla, guantes y protocolo de asepsia incluidos.
Duván Vergara durante la extensa sesión de tatuaje, registrada en su canal de YouTube.
Tres artistas y una resistencia extrema
Vergara mostró todo en un video publicado en su canal de YouTube. Allí se lo ve concentrado, soportando el dolor y sin ingerir alimentos durante toda la jornada. El diseño fue ejecutado por tres tatuadores que se fueron turnando para mantener la precisión.
En las imágenes también se lo observa acostado sobre una camilla, rodeado de un entorno preparado con profesionalismo. Según contó el propio futbolista, el objetivo era garantizar las condiciones ideales para un diseño de gran tamaño y complejidad.
Repercusiones en redes y elogios a su entrega
La publicación generó una ola de comentarios en redes sociales. Varios seguidores elogiaron la resistencia del jugador, mientras otros destacaron la estética y la originalidad del tatuaje, aún sin revelar su significado exacto.
No es la primera vez que Vergara muestra una faceta personal fuera del fútbol. Activo en plataformas digitales, suele compartir fragmentos de su vida cotidiana y pensamientos, en un ida y vuelta constante con los hinchas.