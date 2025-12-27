#HOY:

Cómo será el calendario del fútbol argentino para 2026

El ámbito local estará plagado de competiciones, luego de la insólita decisión de la AFA de seguir creando nuevos torneos.

Estudiantes de La Plata fue el último en gritar campeón este 2025. Crédito: REUTERS/Agustin MarcarianEstudiantes de La Plata fue el último en gritar campeón este 2025. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
El fútbol argentino ya se prepara de cara a un 2026 que está a la vuelta de la esquina y que estará plagado de competiciones, luego de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) definiera que se disputarán un total de ocho torneos solo en el ámbito local.

El primero de ellos en ponerse en marcha será el Torneo Apertura, cuya primera fecha se disputará el último fin de semana de enero.

Esta edición mantendrá el mismo formato que en el 2025, donde se llevarán a cabo 16 fechas y luego los playoffs entre los ocho mejores de cada zona para definir al campeón del fútbol argentino.

El encuentro fue una excusa para los festejos de la Lepra. Crédito: Independiente RivadaviaIndependiente Rivadavia se quedó con la Copa Argentina.

Al mismo tiempo se dará inicio al Campeonato de Liga, que será la tabla anual y que premiará al equipo que más puntos sume a lo largo de las fases regulares de los Torneos Apertura y Clausura. Esta competición fue inventada de la noche a la mañana hace poco más de un mes, con el objetivo de que el Rosario Central de Ángel di María pudiera gritar campeón.

En el primer semestre del año también se pondrá en marcha la Copa Argentina, que se extenderá a lo largo de todo el 2026.

Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA, en la mira de la justicia. Foto: ArchivoClaudio Fabián "Chiqui" Tapia, titular de la AFA, en la mira de la justicia. Foto: Archivo

Por otra parte, en la segunda mitad del año se disputará el Torneo Clausura, que iniciará luego de que finalice el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Por último, la última final con fecha prácticamente definida es la del Trofeo de Campeones, que muy probablemente se lleve a cabo una semana después de que se conozca al campeón del Clausura 2026, tal como ocurrió este año.

Las otras tres competencias que se llevarán a cabo en el 2026 serán la Supercopa Internacional, la Supercopa Argentina y la Recopa de Campeones.

Todas las competiciones que tendrá el fútbol argentino en el 2026 contarán con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas.

El calendario del fútbol argentino para 2026

Competiciones anuales

Campeonato de Liga

Copa Argentina

Primer semestre

Torneo Apertura (comenzará el último fin de semana de enero)

Segundo semestre

Torneo Clausura (comenzará unas semanas después del Mundial)

Trofeo de Campeones (enfrentará a los campeones del Apertura y el Clausura)

Sin fecha definida

Supercopa Internacional (entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata)

Supercopa Argentina (entre Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de La Plata)

Recopa de Campeones (entre Independiente Rivadavia de Mendoza, el ganador de la Supercopa Argentina y el ganador de la Supercopa Internacional)

