Elena Rybakina se impuso ante Coco Gauff en una de las semifinales del US Open 2026 y consiguió el pasaje a la definición del último Grand Slam de la temporada. La kazaja, segunda preclasificada, remontó un partido que había comenzado en desventaja y terminó imponiéndose por 3-6, 6-4 y 6-4 ante la estadounidense, cuarta cabeza de serie.
Rybakina vs. Gauff: resultado, cómo fue el partido y quién jugará la final del US Open
Elena Rybakina derrotó a Coco Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4 en las semifinales del US Open 2026. La kazaja avanzó por primera vez a la definición del Grand Slam de Nueva York y se aseguró además convertirse en la nueva número uno del mundo.
El encuentro se disputó en el Arthur Ashe Stadium de Nueva York durante la jornada del jueves 10 de septiembre. Era el segundo partido de la sesión nocturna y estaba precedido por la otra semifinal femenina entre Aryna Sabalenka y Jessica Pegula. El programa oficial del US Open había establecido que Rybakina y Gauff cerrarían la jornada de semifinales.
Con esta victoria, Rybakina alcanzó por primera vez la final del US Open. Además, el resultado confirmó un cambio importante en la cima del tenis femenino: la jugadora kazaja debutará como número uno del ranking mundial en la próxima actualización de la clasificación de la WTA.
Rybakina remontó ante Gauff y se metió en la final
Gauff comenzó mejor el partido y logró quedarse con el primer set por 6-3. La estadounidense aprovechó sus oportunidades y consiguió poner a Rybakina bajo presión desde el comienzo.
La kazaja, sin embargo, pudo cambiar el desarrollo del encuentro a partir del segundo parcial. Rybakina elevó el nivel de su juego y logró llevarse el set por 6-4 para igualar el partido y forzar un tercer parcial.
En el set decisivo, la tensión volvió a aumentar. Rybakina consiguió tomar ventaja y llegó a ponerse 5-3 arriba. Gauff reaccionó y logró recuperar uno de los quiebres, pero no pudo completar la remontada. La kazaja volvió a quebrar el servicio de su rival y cerró el partido con otro 6-4.
El resultado final fue 3-6, 6-4 y 6-4, después de 2 horas y 9 minutos de juego. La victoria permitió a Rybakina acceder por primera vez al partido decisivo del US Open.
El triunfo también tuvo un significado especial para la kazaja porque llegó después de haber perdido el primer set. En los cuartos de final había atravesado una situación similar frente a Qinwen Zheng: cayó en el parcial inicial, pero consiguió dar vuelta el encuentro y ganó 3-6, 6-1 y 6-4.
Rybakina ya es la nueva número uno del mundo
Más allá del resultado frente a Gauff, el US Open 2026 representa un torneo histórico para Rybakina.
La jugadora kazaja había asegurado su ascenso al número uno mundial al alcanzar las semifinales. La propia organización del US Open informó que su victoria sobre Zheng Qinwen en los cuartos de final le permitió conseguir ese logro por primera vez en su carrera.
La WTA también confirmó que Rybakina se convertirá en la número uno del mundo en la próxima actualización del ranking. El logro llega después de una temporada en la que la tenista consiguió, entre otros resultados destacados, el título del Abierto de Australia.
Rybakina tiene ahora la posibilidad de cerrar su primera participación en una final del US Open con un nuevo título de Grand Slam. Ya cuenta con dos grandes campeonatos: Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026.
¿Quién será su rival en la final del US Open?
La rival de Rybakina será Aryna Sabalenka, quien derrotó a Jessica Pegula en la otra semifinal femenina.
La número uno del torneo venció a la estadounidense por 7-5 y 6-2 y avanzó por cuarto año consecutivo a la final del US Open. Sabalenka, además, buscará conquistar por tercera vez consecutiva el torneo de Nueva York.
La definición tendrá un atractivo adicional: Rybakina llegará como la próxima número uno del mundo, mientras que Sabalenka intentará conservar el título que ganó en las dos últimas ediciones.
Será también otro capítulo de una rivalidad que tuvo varios enfrentamientos importantes durante 2026. Ambas se cruzaron en las definiciones del Abierto de Australia y de Indian Wells, con resultados que convirtieron sus duelos en uno de los grandes focos de la temporada.
La final femenina del US Open está prevista para el sábado 12 de septiembre. La programación oficial del torneo establece que el partido comenzará a las 16 de Nueva York.
Qué pasó con Coco Gauff
Para Gauff, la derrota significó el final de su recorrido en el US Open 2026. La estadounidense había llegado a las semifinales después de superar a Mirra Andreeva en los cuartos de final, también en tres sets.
La jugadora de 22 años comenzó el duelo ante Rybakina con una ventaja importante al quedarse con el primer set, pero no pudo sostener el ritmo durante los dos parciales siguientes.
La eliminación también terminó con la posibilidad de una final femenina completamente estadounidense. Jessica Pegula había quedado eliminada unas horas antes frente a Sabalenka, por lo que ninguna de las dos representantes locales pudo alcanzar el partido decisivo.
Pese a la derrota, Gauff cerró una nueva participación importante en un Grand Slam. La estadounidense es campeona del US Open 2023 y también ganó Roland Garros en 2025.
Así, mientras Gauff deberá esperar una nueva oportunidad para volver a jugar una final en Nueva York, Rybakina tendrá el sábado la posibilidad de conseguir su tercer título de Grand Slam y, al mismo tiempo, comenzar su etapa como número uno del mundo con un nuevo trofeo.