Tenis

Rybakina vs. Gauff: resultado, cómo fue el partido y quién jugará la final del US Open

Elena Rybakina derrotó a Coco Gauff por 3-6, 6-4 y 6-4 en las semifinales del US Open 2026. La kazaja avanzó por primera vez a la definición del Grand Slam de Nueva York y se aseguró además convertirse en la nueva número uno del mundo.