Francisco Cerúndolo perdió este lunes en los octavos de final del singles masculino del US Open y ya no hay argentinos en esta categoría del Grand Slam.
Francisco Cerúndolo quedó eliminado de US Open y ya no hay argentinos en singles
El tenista argentino perdió ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5. Cuatro raquetas albiceleste continúan en dobles masculino.
El tenista argentino cayó ante el belga Alexander Blockx, 34° del ránking ATP, por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 en la cuarta ronda.
Con esta derrota de Cerúndolo y la de Tomás Etcheverry este domingo ante el estadounidense Alex Michelsen, fueron eliminados todos los argentinos en la rama de individuales.
El peso en dobles
Los argentinos siguen a paso firme en el cuadro de dobles masculino del Abierto de Estados Unidos con la presencia de cuatro representantes en octavos de final.
Este martes habrá cruce de argentinos con la dupla de Andrés Molteni y Máximo González se enfrentará al compatriota Horacio Zeballos y su pareja española Marcel Granollers.
Del otro lado del cuadro, Guido Andreozzi y el francés ManuelGuinard se cruzarán con otro galo, Édouard Roger-Vasseliny, y su pareja monegasca, Hugo Nys.