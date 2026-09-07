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Francisco Cerúndolo quedó eliminado de US Open y ya no hay argentinos en singles

El tenista argentino perdió ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5. Cuatro raquetas albiceleste continúan en dobles masculino.

Una de las quejas de Francisco Cerúndolo durante el partido ante Alexander Blockx. REUTERS/Eduardo MuñozUna de las quejas de Francisco Cerúndolo durante el partido ante Alexander Blockx. REUTERS/Eduardo Muñoz
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Francisco Cerúndolo perdió este lunes en los octavos de final del singles masculino del US Open y ya no hay argentinos en esta categoría del Grand Slam.

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El tenista argentino cayó ante el belga Alexander Blockx, 34° del ránking ATP, por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5 en la cuarta ronda.

Con esta derrota de Cerúndolo y la de Tomás Etcheverry este domingo ante el estadounidense Alex Michelsen, fueron eliminados todos los argentinos en la rama de individuales.

Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 7, 2026 Argentina's Francisco Cerundolo in action during his round of 16 match against Belgium's Alexander Blockx IMAGN IMAGES via Reuters/Robert DeutschFrancisco Cerundolo ante Alexander Blockx. Reuters/Robert Deutsch

El peso en dobles

Los argentinos siguen a paso firme en el cuadro de dobles masculino del Abierto de Estados Unidos con la presencia de cuatro representantes en octavos de final.

Este martes habrá cruce de argentinos con la dupla de Andrés Molteni y Máximo González se enfrentará al compatriota Horacio Zeballos y su pareja española Marcel Granollers.

Tennis - French Open - Roland Garros, Paris, France - June 6, 2026 Spain's Marcel Granollers and Argentina's Horacio Zeballos celebrate with the trophy after winning their men's doubles final match against Finland's Harri Heliovaara and Britain's Henry Patten REUTERS/Benoit TessierJunto a Marcel Granollers, Horacio Zeballos viene de ganar el Roland Garros este año. REUTERS/Benoit Tessier

Del otro lado del cuadro, Guido Andreozzi y el francés ManuelGuinard se cruzarán con otro galo, Édouard Roger-Vasseliny, y su pareja monegasca, Hugo Nys.

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