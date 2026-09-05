Francisco Cerúndolo protagonizó una de las grandes remontadas del US Open 2026. El argentino venció al estadounidense Taylor Fritz por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 y se clasificó a los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.
Cerúndolo dio vuelta un partido increíble ante Fritz y avanzó a octavos del US Open
Remontó dos sets de desventaja frente al estadounidense, se impuso en cinco parciales y consiguió por primera vez el pase a la segunda semana del Grand Slam de Nueva York.
El porteño, ubicado en el puesto 25 del ranking mundial, tuvo que sobreponerse a un comienzo adverso ante el noveno preclasificado y uno de los principales candidatos del público local.
El encuentro se disputó en el estadio Arthur Ashe, escenario en el que Cerúndolo jugó por primera vez. Allí, el argentino logró cambiar el rumbo del partido después de quedar dos sets abajo y terminó imponiéndose tras más de cuatro horas de juego.
Una remontada que cambió el partido
Fritz comenzó mejor y se llevó los dos primeros parciales por 6-3 y 6-4. El estadounidense había llegado a esta instancia sin ceder sets y parecía encaminarse hacia una nueva victoria en su torneo de local.
Cerúndolo, sin embargo, encontró respuestas a partir del tercer set. El argentino elevó la intensidad de sus golpes, consiguió mover a Fritz desde el fondo de la cancha y empezó a aprovechar los errores de su rival.
El tercer parcial quedó en manos del porteño por 6-3. Esa reacción le permitió recuperar confianza y modificar por completo el desarrollo del encuentro.
En el cuarto set, Cerúndolo mantuvo el nivel y volvió a golpear en los momentos importantes. Fritz comenzó a mostrar frustración y acumuló errores que le permitieron al argentino llevar el partido a un quinto parcial.
El desenlace fue otra demostración de carácter. Cerúndolo sostuvo la presión, encontró profundidad con sus golpes y consiguió quebrar el saque de Fritz en un momento decisivo.
El estadounidense incluso sufrió un inconveniente con uno de sus cordones durante el tramo final, pero la interrupción no logró modificar el impulso del argentino, que cerró el partido con un revés ganador.
Cerúndolo ya está entre los 16 mejores
Con esta victoria, Cerúndolo consiguió avanzar por primera vez a la cuarta ronda del US Open y se aseguró un lugar entre los 16 mejores del torneo.
La victoria también tuvo un valor especial por el rival. Fritz había sido finalista del US Open en 2024 y llegaba como una de las principales esperanzas estadounidenses para cortar una larga sequía del tenis masculino de ese país en los torneos de Grand Slam.
El argentino tendrá ahora otro desafío inesperado. En los octavos de final enfrentará al belga Alexander Blockx, quien dio otra de las sorpresas de la jornada al eliminar al italiano Flavio Cobolli.
El panorama del torneo quedó abierto después de varias eliminaciones importantes. Con la caída de Fritz, solamente cuatro de los diez primeros preclasificados permanecían en carrera en el cuadro masculino.
Para Cerúndolo, la remontada representa además una oportunidad para seguir avanzando en Nueva York. Después de un inicio complicado ante Fritz, consiguió cambiar el partido y confirmó que puede competir ante jugadores ubicados entre los mejores del mundo.
Ahora, el argentino buscará prolongar su recorrido en el último Grand Slam del año frente a Blockx y meterse por primera vez en los cuartos de final del US Open.