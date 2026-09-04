Francisco Cerúndolo atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera. El argentino consiguió este jueves una victoria trabajada ante el alemán Jan-Lennard Struff y se metió por primera vez en la tercera ronda del US Open.
Francisco Cerúndolo: quién es el argentino que avanza en el US Open y cuándo vuelve a jugar
El tenista argentino avanzó por primera vez a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets. Ahora enfrentará al estadounidense Taylor Fritz. El partido será este viernes y representa otro desafío para la mejor raqueta argentina del torneo.
El triunfo, conseguido después de casi cuatro horas y en cinco sets, le permitió avanzar en el último Grand Slam de la temporada y lo ubicó nuevamente entre los nombres destacados del tenis internacional.
El porteño, de 28 años, llegó al torneo como el 25° preclasificado y actualmente es una de las principales referencias del tenis argentino. Su próximo compromiso será ante el estadounidense Taylor Fritz, décimo cabeza de serie, en un partido que aparece como uno de los cruces destacados de la jornada del viernes.
Remontada ante Struff
El argentino tuvo que atravesar un partido exigente para conseguir su lugar en la tercera ronda. Ante Struff, Cerúndolo perdió el primer set por 7-5 y volvió a quedar abajo después de ceder el tercer parcial por 6-4.
Sin embargo, logró reaccionar y cambió el desarrollo del encuentro en los dos últimos sets. Se quedó con el cuarto por 6-2 y cerró el partido con un 6-3 en el quinto. El marcador final fue 5-7, 7-5, 4-6, 6-2 y 6-3. El encuentro se extendió durante casi cuatro horas.
La victoria tuvo un valor especial porque le permitió alcanzar por primera vez la tercera ronda del US Open. Cerúndolo ya había tenido participaciones destacadas en otros torneos de Grand Slam, pero hasta esta edición no había podido superar las dos primeras rondas del certamen estadounidense.
Su debut en Nueva York también había terminado con una victoria. En la primera ronda derrotó al austríaco Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5. De esta manera, llegó a la segunda instancia sin ceder sets y luego consiguió superar una prueba mucho más extensa frente a Struff.
El recorrido también explica por qué su nombre volvió a tomar fuerza en las últimas horas. Cerúndolo es actualmente uno de los tenistas argentinos mejor ubicados en el ranking mundial y llega al US Open después de una temporada en la que consiguió uno de los títulos más importantes de su carrera.
En junio se consagró campeón del ATP de Londres, sobre césped. Para conseguir el título derrotó en la final al estadounidense Tommy Paul por 6-7, 6-4 y 6-3. Antes había superado sucesivamente distintas rondas del torneo y cerró una semana con cinco victorias.
Ese campeonato significó además una confirmación de su capacidad para competir en diferentes superficies. Cerúndolo se destacó inicialmente sobre polvo de ladrillo, pero con el paso de las temporadas consiguió resultados importantes también sobre canchas rápidas y césped.
Cuándo vuelve a jugar
El próximo partido de Cerúndolo será ante Taylor Fritz, estadounidense y actual número 10 del ranking mundial. El encuentro corresponde a la tercera ronda del US Open.
Según el programa informado para el torneo, el partido está previsto para este viernes 4 de septiembre a las 12 de Argentina, en el primer turno de la jornada.
Fritz llega al cruce después de superar al italiano Mattia Bellucci en sets corridos. El estadounidense se impuso por 6-0, 6-1 y 6-1 y avanzó a la tercera ronda sin haber perdido un set en el torneo.
El antecedente coloca a Cerúndolo frente a una prueba de máxima exigencia. Fritz, además de jugar como local, llega como uno de los principales preclasificados del cuadro masculino.
Para el argentino, el desafío será prolongar la actuación que comenzó con su victoria ante Misolic y continuó con la remontada frente a Struff. El ganador avanzará a los octavos de final del último Grand Slam del año.
Quién es Francisco Cerúndolo
Francisco Cerúndolo nació el 13 de agosto de 1998 en Buenos Aires y es profesional desde hace varios años. Es diestro, mide 1,85 metros y su mejor posición histórica en el ranking individual fue el puesto 18, alcanzado durante su carrera.
Es el mayor de los hermanos Cerúndolo. Su hermano menor, Juan Manuel, también es tenista profesional, por lo que ambos construyeron una presencia familiar dentro del circuito internacional.
Francisco logró su primer título ATP en 2022, cuando ganó el torneo de Bastad, en Suecia. Ese resultado fue un punto importante en su crecimiento y le permitió instalarse entre los jugadores argentinos con mayor proyección.
Con el paso de los años consiguió consolidarse en el circuito y sumar triunfos ante algunos de los principales jugadores del mundo. Su juego se caracteriza por la potencia desde el fondo de la cancha y por la capacidad para sostener intercambios largos, aunque también desarrolló recursos para competir sobre superficies diferentes al polvo de ladrillo.
Su trayectoria tuvo otro salto importante en 2023 y 2024, cuando logró ingresar y mantenerse dentro del grupo de los mejores jugadores del ranking ATP. En ese proceso consiguió actuaciones relevantes en torneos Masters 1000, una categoría inmediatamente inferior en importancia a los cuatro Grand Slam.
La temporada 2026 volvió a encontrarlo en el grupo principal del circuito. Además del título conseguido en Londres, alcanzó los cuartos de final en Miami y Munich y tuvo participaciones en los principales torneos de la temporada.
Ahora, el objetivo inmediato está en Nueva York. Cerúndolo ya superó una barrera que se le había resistido en sus anteriores participaciones en el US Open y tendrá frente a sí a uno de los jugadores locales más importantes.
El partido ante Fritz puede significar un nuevo paso para el argentino en el torneo. Por lo pronto, la victoria ante Struff le aseguró su mejor actuación histórica en el Abierto de Estados Unidos y volvió a poner su nombre entre los protagonistas argentinos de la jornada tenística internacional.