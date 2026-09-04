Tenis

Francisco Cerúndolo: quién es el argentino que avanza en el US Open y cuándo vuelve a jugar

El tenista argentino avanzó por primera vez a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff en cinco sets. Ahora enfrentará al estadounidense Taylor Fritz. El partido será este viernes y representa otro desafío para la mejor raqueta argentina del torneo.