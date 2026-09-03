El tenis argentino tendrá un duelo asegurado en la tercera ronda del US Open 2026. Tomás Etcheverry y Mariano Navone ganaron sus respectivos partidos de segunda ronda y se enfrentarán en Nueva York por un lugar en los octavos de final del torneo. Será la primera vez que ambos se midan en el circuito ATP, más allá de un antecedente en un torneo Future.
Tomás Etcheverry y Mariano Navone se enfrentarán en la tercera ronda del US Open
Los dos argentinos avanzaron tras superar a Jacob Fearnley y Matteo Berrettini, respectivamente. El cruce garantizará la presencia de un tenista argentino en los octavos de final del último Grand Slam de la temporada.
Etcheverry, actualmente ubicado en el puesto 32 del ranking mundial, derrotó al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3, después de tres horas y 18 minutos de partido. Navone, número 49 del mundo, protagonizó otra remontada y venció al italiano Matteo Berrettini, 43°, por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4), en un encuentro que se extendió durante tres horas y media.
La victoria de ambos tiene una consecuencia concreta para el tenis nacional: uno de los dos estará entre los 16 mejores jugadores del US Open. El ganador del duelo argentino avanzará a la cuarta ronda, instancia que reúne a los octavofinalistas del certamen.
Etcheverry volvió a alcanzar la tercera ronda en Nueva York
Etcheverry tuvo que trabajar para superar a Fearnley, pero consiguió cerrar el partido en cuatro sets. El platense tomó rápidamente el control desde el fondo de la cancha y aprovechó las dificultades del británico con el servicio. Fearnley terminó el encuentro con 11 dobles faltas, un dato que condicionó su rendimiento en momentos importantes.
El argentino ganó los dos primeros sets por 6-3 y 6-3 y quedó a una manga de la clasificación. Sin embargo, Fearnley reaccionó en el tercer parcial. El británico encontró respuestas con la devolución y sumó 10 aces que le permitieron descontar y llevar el partido a un cuarto set.
Etcheverry recuperó el control en la última manga. Con mayor agresividad en sus golpes y más precisión en los momentos decisivos, consiguió un quiebre que terminó siendo determinante para tomar distancia y sostener la ventaja hasta el cierre.
El triunfo se concretó después de tres horas y 18 minutos de juego, con otro 6-3 en el cuarto set. El resultado le permitió al argentino volver a instalarse en la tercera ronda del US Open y repetir la instancia que había alcanzado anteriormente en el torneo.
La actuación también prolonga una temporada importante para Etcheverry. El jugador nacido en La Plata ya había conseguido durante 2026 su primer título ATP, en Río de Janeiro, y ahora tendrá la posibilidad de avanzar por primera vez a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos.
Su próximo rival será conocido: Mariano Navone, otro integrante de la delegación argentina que atraviesa una semana particular en Nueva York.
Navone remontó a Berrettini después de eliminar a Djokovic
Navone llegó a la segunda ronda después de protagonizar una de las principales sorpresas del torneo: eliminó en su debut al serbio Novak Djokovic, cuatro veces campeón del US Open y ganador de 24 títulos de Grand Slam. El argentino se impuso en cinco sets y consiguió la victoria más importante de su carrera hasta ese momento.
Ante Berrettini, el desafío fue diferente. El italiano comenzó mejor y aprovechó su potencia con el servicio para quedarse con el primer set por 6-3. Berrettini terminó el partido con 15 aces, pero Navone consiguió modificar el desarrollo del encuentro a partir del segundo parcial.
El argentino encontró profundidad con su derecha y comenzó a sostener intercambios más largos. Esa regularidad llevó a Berrettini a cometer errores y permitió que Navone recuperara terreno. El nacido en 9 de Julio se quedó con el segundo set por 6-3.
El tercer parcial fue especialmente equilibrado. Varios games se extendieron durante varios minutos, pero Navone logró imponerse en los puntos importantes y dio vuelta definitivamente el marcador al ganar el set por 6-4.
Berrettini no se rindió y el cuarto set volvió a ser parejo. El italiano tuvo posibilidades para prolongar el partido, pero Navone mantuvo la concentración en el tramo decisivo y llevó la definición al tie-break.
Allí consiguió cerrar el partido por 7-6 (4) y selló su clasificación a la tercera ronda después de tres horas y media de juego.
La victoria tuvo además un significado especial para Navone. Es la segunda vez en su carrera que alcanza la tercera ronda de un Grand Slam, después de haberlo conseguido en Roland Garros 2025.
En el US Open, en tanto, disputa por tercera vez el cuadro principal. El propio torneo destacó que hasta este año nunca había jugado sobre canchas duras antes de 2021 o 2022, ya que su formación tenística estuvo principalmente vinculada al polvo de ladrillo.
Después del triunfo ante Berrettini, Navone reconoció la importancia del momento y valoró especialmente el acompañamiento de su familia y de los hinchas argentinos presentes en Nueva York. También se refirió al próximo partido y destacó que será un encuentro especial porque Etcheverry y él son compañeros del equipo argentino de Copa Davis y amigos fuera de la cancha.
Un duelo argentino que asegura un lugar en octavos
El partido entre Etcheverry y Navone tendrá un atractivo particular porque ambos llegan a la tercera ronda después de superar partidos exigentes y con antecedentes recientes positivos en el torneo.
Será, además, un enfrentamiento inédito en el circuito ATP. Navone explicó que solamente se habían cruzado anteriormente en un Future, por lo que el encuentro de Nueva York marcará su primer duelo en el máximo nivel profesional.
Para el tenis argentino, el resultado ya representa una certeza: habrá un jugador nacional en los octavos de final del US Open 2026. La clasificación de ambos garantiza que el país tendrá un representante entre los 16 mejores del torneo.
Etcheverry buscará continuar con la progresión que inició en esta edición del certamen, mientras que Navone intentará prolongar una semana que comenzó con el triunfo ante Djokovic y continuó con la remontada frente a Berrettini.
El próximo cruce será, entonces, una situación poco habitual en un Grand Slam: dos argentinos se enfrentarán por un lugar en la cuarta ronda y, al mismo tiempo, tendrán la certeza de que uno de ellos seguirá representando al tenis nacional entre los mejores del torneo.
Resultados de segunda ronda:
Tomás Etcheverry derrotó a Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.
Mariano Navone venció a Matteo Berrettini por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4).
El cuadro oficial del US Open confirma la presencia de ambos argentinos en la tercera ronda del torneo.