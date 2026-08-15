Las canchas de tenis del óvalo del Hipódromo de Rosario (Avenida Dante Alighieri 2485) albergarán a la competencia del tenis de los XIII Juegos Suramericanos. El certamen se llevará a cabo los días 21 al 26 de septiembre e incluirá los torneos de singles masculino y femenino, y dobles masculino, femenino y mixto. Según se estableció, los dos finalistas en individuales masculinos y femeninos clasificarán a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Tenis en los Juegos Suramericanos: Lautaro Midón y Jazmín Ortenzi encabezarán a la armada argentina
Los tenistas, las mejores raquetas por rama de las seis que representarán al país, palpitaron la previa del certamen en busca del sueño de las medallas. El torneo de la disciplina se llevará a cabo entre el 21 y el 26 de septiembre y será clasificatorio a los Panamericanos de Lima del año próximo.
Lautaro Midón, 191° del ranking ATP; y Jazmín Ortenzi, 163° del ranking WTA; serán los mejores exponentes de la delegación argentina que competirán por las medallas. Los tenistas que se encuentran en plena competencia en el circuito internacional contaron sus expectativas en la antesala de la cita suramericana.
Un correntino y una riojana en la selección
Lautaro Midón se encuentra en un gran momento profesional al meterse por primera vez entre los 200 mejores del ranking mundial. “Mi objetivo es dejar siempre a la bandera argentina lo más alto posible y disfrutar esas semanas que también se juegan en equipo y eso está bueno para nosotros los tenistas en un deporte tan individual; me gustaría ganar alguna medalla y si es la de oro mejor, pero llevar algo para Argentina”, sostuvo el correntino de 22 años.
Midón ya jugó en Rosario al participar de los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2022 ocasión en que ganó la medalla de plata en singles y la de oro en dobles mixto junto a Luciana Moyano. “La verdad que fueron increíbles esos días, había mucha gente alentando, además de la posibilidad que vaya mi familia que no siempre tiene la posibilidad de verme; jugar con nuestro el público te da un plus en los momentos duros de partido o cuando estás abajo, es algo hermoso representar a mi país, es todo para mí”, dijo.
En la previa de los Juegos, Midón entrena en canchas duras para el US Open y tiene previsto distintos torneos en Jamaica, Italia, España y Polonia para luego llegar a Rosario: “La misma semana que se juegan los Juegos, se estará jugando el Challenger de Buenos Aires, que es el segundo torneo más importante de Argentina después del ATP pero, como siempre dije, para mí lo más importante será representar a Argentina”.
Jazmín Ortenzi, será la mejor preclasificada por Argentina. Nacida el 20 de noviembre de 2001 en Chilecito, La Rioja, también se sumó a contar sus sensaciones de cara a los Juegos: “La preparación es muy buena con un par de torneos previos y enfocada en eso, pero me entusiasma mucho poder volver a representar al país en Argentina así que voy día a día; jugar otro tipo de torneos es un acumulativo de sensaciones buenas para llegar lo mejor preparada para los Juegos”.
Ortenzi, quien se recuperó de una lesión de muñeca sufrida en 2022 que la dejó fuera de las canchas por casi dos años, adelantó que “jugar en el país es espectacular, es muy lindo poder jugar en Argentina con tu gente; voy a tener la posibilidad que esté mi familia también viéndome, que es algo que durante el año no nos toca porque los torneos normalmente son afuera”. Y agregó: “Representar a Argentina es un orgullo y estoy muy contenta de jugar por la celeste y blanca”.
La importancia del desarrollo deportivo
Ambos atletas destacaron las obras que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe para estos Juegos Suramericanos y que servirán de legado para futuras generaciones.
Lautaron Midón consideró que “es algo muy bueno para los deportistas, vamos a tener más lugares para poder entrenar y eso siempre en el futuro te ayuda y hace que más gente pueda acercarse al deporte; espero se repita a lo largo de los años y no solamente en Rosario, sino en toda la Argentina”.
“Esta muy bueno para los chicos y las chicas, para que empiecen a jugar y sobre todo que sea en el interior, pero más allá del tenis, me parece para todos los deportes en general. Es espectacular para que el deporte se siga desarrollando”, remarcó Jazmín Ortenzi.
Delegación Argentina
Días atrás, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) confirmó la lista de jugadores que representarán al país en Santa Fe 2026. Se trata de seis tenistas, tres por rama, tal cual indica la reglamentación de los Juegos. Junto a Lautaro Midón y a Jazmín Ortenzi, estarán en el cuadro masculino Juan Manuel La Serna (286°) y Luciano Ambrogi (313°); y por la rama femenina, Luisina Giovannini (168°) y Luciana Moyano (563°).
Vale destacar que además del tenis, el predio del Hipódromo, ubicado en el corazón del Parque Independencia, recibirá a otras dos disciplinas como el rugby seven y el tiro con arco.
Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre de 2026. El acontecimiento deportivo convocará a más de 4.000 atletas de 15 países que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas distribuidos en las tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela.