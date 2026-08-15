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Tenis en los Juegos Suramericanos: Lautaro Midón y Jazmín Ortenzi encabezarán a la armada argentina

Los tenistas, las mejores raquetas por rama de las seis que representarán al país, palpitaron la previa del certamen en busca del sueño de las medallas. El torneo de la disciplina se llevará a cabo entre el 21 y el 26 de septiembre y será clasificatorio a los Panamericanos de Lima del año próximo.