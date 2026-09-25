UEFA Nations League

Haaland, imparable: marcó dos goles y sigue haciendo historia con Noruega

El delantero noruego convirtió dos goles en el triunfo 3-2 ante Dinamarca y volvió a ser decisivo para su selección. Con 64 tantos en 56 partidos internacionales, continúa escalando posiciones entre los máximos goleadores de Noruega.