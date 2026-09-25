Erling Haaland volvió a ser protagonista con la camiseta de Noruega. El delantero del Manchester City marcó un doblete en la victoria por 3-2 ante Dinamarca por la UEFA Nations League y alcanzó los 64 goles en 56 partidos con el seleccionado mayor.
Haaland, imparable: marcó dos goles y sigue haciendo historia con Noruega
El delantero noruego convirtió dos goles en el triunfo 3-2 ante Dinamarca y volvió a ser decisivo para su selección. Con 64 tantos en 56 partidos internacionales, continúa escalando posiciones entre los máximos goleadores de Noruega.
El atacante ratificó una vez más su capacidad goleadora y fue determinante en un partido que Noruega terminó ganando en un cierre dramático. Sus dos conquistas le permitieron seguir ampliando sus registros personales con la selección.
Haaland, cada vez más arriba entre los goleadores
Con sus dos goles ante Dinamarca, Haaland llegó a 64 tantos con Noruega y consolidó su posición entre los máximos artilleros de selecciones nacionales.
Su promedio también refleja la magnitud de sus números: lleva más de un gol por partido con el combinado noruego. A sus 26 años, el delantero continúa aumentando una cifra que todavía tiene margen para crecer durante los próximos años.
El atacante del Manchester City viene de establecer además una nueva marca en la Premier League, en una temporada en la que volvió a ocupar un lugar central entre los principales goleadores del fútbol europeo.
El curioso fenómeno de las zanahorias
La popularidad de Haaland también trasciende los campos de juego. En Noruega, algunas de sus costumbres personales se transformaron en fenómenos de consumo y generaron repercusión en redes sociales.
Uno de los casos más llamativos estuvo relacionado con las zanahorias. El delantero publicó imágenes en las que aparecía comiendo zanahorias enteras como parte de su alimentación y la escena rápidamente se volvió viral.
A partir de allí comenzó a circular el denominado “efecto Haaland”, en referencia al supuesto aumento del consumo de esta hortaliza en Noruega. La historia incluso fue vinculada con un incremento en las ventas durante determinados períodos.
Más allá del alcance real de ese fenómeno, el episodio refleja la dimensión de la popularidad del delantero noruego, cuya influencia excede ampliamente el ámbito deportivo.