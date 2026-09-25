Brasil comenzó su nuevo ciclo bajo la conducción de Carlo Ancelotti con un empate 1-1 ante Australia, en el Queensland Country Bank Stadium de Townsville. Cuando parecía que la selección local se quedaría con el triunfo, Rayan apareció a los 90+5 minutos y marcó de cabeza el gol que evitó la derrota brasileña.
Rayan salvó a Brasil sobre la hora y evitó la derrota ante Australia
La Canarinha igualó 1-1 en Townsville con un cabezazo de Rayan en el quinto minuto de descuento. Australia se había puesto en ventaja con un tiro libre de Nestory Irankunda.
El encuentro correspondió a la primera presentación de Brasil después del Mundial y forma parte de una serie de amistosos que también contempla una nueva cita ante Australia y un partido frente a India. La CBF había confirmado que el duelo de Townsville sería el primero de los tres compromisos de esta ventana internacional.
Australia tuvo las mejores situaciones en el primer tiempo
El conjunto australiano logró incomodar a Brasil durante buena parte de la primera etapa y generó las situaciones más claras. La Canarinha tuvo dificultades para imponer el ritmo de juego y recién sobre el final consiguió acercarse con mayor peligro.
Estêvão llegó a marcar para Brasil con un remate rasante desde afuera del área, pero el árbitro japonés Ryo Tanimoto anuló la acción por una falta previa de Bruno Guimarães. De esta manera, ambos equipos se fueron al descanso sin goles.
Irankunda puso en ventaja a los locales
En el segundo tiempo, Brasil adelantó sus líneas en busca del triunfo, aunque Australia encontró espacios para lastimar.
A los 68 minutos, Nestory Irankunda ejecutó un tiro libre con precisión y colocó la pelota junto al palo más lejano de Hugo Souza, que no pudo evitar el 1-0. El tanto obligó a Brasil a asumir todavía más riesgos en el tramo final.
Ancelotti movió el equipo en busca del empate y la selección brasileña terminó volcada sobre el área australiana.
Rayan apareció en el quinto minuto de descuento
Cuando el partido parecía encaminado a una victoria de Australia, Brasil encontró el empate en la última jugada.
A los 90+5 minutos, Rayan conectó de cabeza un centro de Raphinha y estableció el 1-1 definitivo. El delantero, que había ingresado durante el encuentro, se convirtió así en el protagonista de la noche al evitar la derrota brasileña.
El empate dejó a Brasil con aspectos por corregir en el inicio de la etapa de Ancelotti, especialmente después de un partido en el que Australia consiguió complicarlo durante largos pasajes.
¿Cuándo vuelve a jugar Brasil?
Brasil volverá a enfrentarse con Australia el martes 29 de septiembre, en el Suncorp Stadium de Brisbane. El partido comenzará a las 7:00 de Argentina y Brasil.
Será el segundo encuentro de la serie entre ambas selecciones. Posteriormente, Brasil cerrará esta ventana internacional ante India, el 3 de octubre en Calcuta, en el primer enfrentamiento de su historia contra ese seleccionado.