Rosario Central está ante la posibilidad de sumar un nuevo título para su centenaria historia y ese no es un dato para nada menor. El club del barrio rosarino de Arroyito accedió a esta posibilidad luego de terminar primero en la tabla general de la temporada 2025. Enfrentará a Estudiantes de La Plata, que llegó a este encuentro decisivo tras derrotar a Platense en la final del Trofeo de Campeones, que se definió entre los ganadores de Apertura y Clausura del año pasado. El partido se jugará este sábado desde las 16 en el estadio “Único Madre de Ciudades”, de Santiago del Estero, con arbitraje de Darío Herrera y con Jorge Baliño a cargo del VAR. Se estima que cerca de 15 mil hinchas “canallas” acompañarán al equipo en la capital santiagueña.
Rosario Central va por un nuevo título ante Estudiantes en Santiago del Estero
Este sábado, desde las 16, el “Canalla” juega la final de la Supercopa Internacional ante el “Pincha”, en el estadio “Madre de Ciudades”. El técnico Jorge Almirón deberá suplir ausencias importantes y tratará de sumar un nueva estrella a las vitrinas del club rosarino
El trofeo que se pone en juego se denomina Supercopa Internacional, aunque parezca un contrasentido porque se disputa entre dos equipos argentinos y en territorio nacional. Las dos primeras ediciones de esta final se jugaron en el exterior (Racing derrotó a Boca en Abu Dhabi, en 2023, y Talleres superó a River en Asunción del Paraguay, en 2024). Pero por cuestiones organizativas de los clubes, que los toma en plena competencia, la AFA decidió desde el año pasado que se dispute en el país. En la última edición, el campeón fue Vélez tras derrotar por 2 a 0 a Estudiantes en el estadio de Independiente de Avellaneda.
Central se viene preparando con todo para este partido. El técnico Jorge Almirón fue administrando las cargas de sus jugadores, cuidando a los que venían con molestias físicas y recuperando a los lesionados. Y llega entonado al cruce de este sábado, ya que pudo ganar los dos últimos encuentros del Torneo Clausura, ante Tigre y Argentinos Juniors.
Pero el DT del plantel “auriazul” tendrá que reemplazar a varios futbolistas importantes para su estructura táctica y futbolística. El colombiano Jaminton Campaz y el chileno Vicente Pizarro fueron convocados a sus selecciones para esta fecha FIFA y no estarán a disposición de Almirón en esta final. Y Alan Rodríguez, el mediocampista que se había ganado el lugar entre los titulares, sufrió una lesión en el último duelo frente al “Bicho” de La Paternal y también deberá ser sustituido.
A favor del entrenador, las opciones de reemplazo son bastante claras y no tendrá que dudar mucho. El pibe Giovani Cantizano aparece como la mejor opción para jugar en el lugar de Campaz. Federico Navarro es nombre puesto para entrar por Pizarro. La cuestión más difícil de resolver sería la de Alan Rodríguez. El joven Gaspar Duarte le saca una luz a Julián Fernández en la lucha por quedarse con esa vacante en el once titular.
Estudiantes de La Plata también tiene sus problemas en la previa de este duelo. El “Pincha” viene de disputar una verdadera batalla ante Corinthians en Brasil para acceder a la semifinal de la Copa Libertadores, que es su mayor objetivo en esta temporada. Por el campeonato, viene de caer por 1-2 con mayoría de suplentes frente a Lanús y quedó bastante relegado en la tabla del Clausura, afuera de los puestos de clasificación a los palyoffs.
Para esta final ante Central, el “Cacique” Medina pondrá lo mejor que tiene, pero también deberá evaluar la condición física de su plantel para no perder futbolistas que vienen con mucho desgaste, de cara a las semifinales de la Libertadores, donde enfrentará al campeón vigente Flamengo.
Marco Ruben, uno de los referentes e ídolo “canalla”, habló antes de volar a Santiago del Estero y expresó la importancia que tiene para Central y para él esta final: “Es un premio para mí; desde donde me toque, voy a estar con todas las luces para ayudar para salir campeón. Estoy para poder jugar y estoy con muchas ganas. La gente de Central lo espera con mucha ilusión; más allá de la estrella, queremos ganar por orgullo propio, por lo que pasó hace un tiempo”, aseguró.
Como si a este partido le faltaría algún condimento, vale recordar que Central y Estudiantes se vieron en veredas opuestas en el último tiempo no solo por cuestiones deportivas, sino también por la relación que ambos clubes mantienen con la Asociación del Fútbol Argentino y con su presidente Claudio “Chiqui” Tapia. “A mí me dolió mucho y al hincha también, nos da fuerzas para enfrentarlos, aunque es un rival complicado”, confió Ruben sobre aquel recordado pasillo de espaldas de los jugadores de Estudiantes en el “Gigante”.
“Nos preparamos bien. El equipo se preparó muy bien, sabe jugar partidos importantes. Central es un equipo muy grande y vamos a estar a la altura de la responsabilidad que tenemos en esta final”, dijo el director técnico Jorge Almirón antes de partir hacia la ilusión de una nueva estrella para el escudo “auriazul”.