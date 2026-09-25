Supercopa Internacional

Rosario Central va por un nuevo título ante Estudiantes en Santiago del Estero

Este sábado, desde las 16, el “Canalla” juega la final de la Supercopa Internacional ante el “Pincha”, en el estadio “Madre de Ciudades”. El técnico Jorge Almirón deberá suplir ausencias importantes y tratará de sumar un nueva estrella a las vitrinas del club rosarino