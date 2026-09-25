Dominio cafetero en la pista

Colombia se quedó con el oro en la posta 4x100 de atletismo y Argentina acarició el podio

El cuarteto cafetero paró el cronómetro en 44.36 segundos para llevarse el triunfo en el relevo femenino. Chile y Brasil completaron el medallero, mientras que el equipo nacional finalizó en la cuarta posición.