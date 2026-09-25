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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Dominio cafetero en la pista

Colombia se quedó con el oro en la posta 4x100 de atletismo y Argentina acarició el podio

El cuarteto cafetero paró el cronómetro en 44.36 segundos para llevarse el triunfo en el relevo femenino. Chile y Brasil completaron el medallero, mientras que el equipo nacional finalizó en la cuarta posición.

Colombia ganó el oro en 4x100.Colombia ganó el oro en 4x100.
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El atletismo vivió una definición vibrante en la posta femenina de 4x100 metros, donde el equipo de Colombia mostró toda su velocidad y se consagró campeón con un tiempo de 44.36 segundos. La posta ganadora estuvo integrada por Marleth Ospino, Danna Banquez, Angélica Gamboa y María Maturana, quienes ejecutaron pasajes limpios y mantuvieron la ventaja hasta cruzar la meta en el primer lugar.

Detrás de las colombianas, la lucha por las restantes medallas fue implacable. La delegación de Chile se adjudicó la presea de plata tras marcar un registro de 44.65 segundos, mientras que el bronce quedó en manos de Brasil, que completó la prueba en 44.79.

Por su parte, el seleccionado argentino no pudo subirse al podio en una definición sumamente ajustada. La cuarteta compuesta por Belén Fritzsche, María Lamboglia, Guillermina Cossio y Milagros D’Amico cruzó la línea de llegada en el cuarto puesto con una marca de 45.35 segundos, quedando muy cerca de conseguir un lugar entre las tres mejores de la competencia.

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