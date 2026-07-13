En la previa a la semifinal

Cubarsí calienta la previa de España-Francia: "A Mbappé no le tengo miedo"

El defensor español Pau Cubarsí aseguró que afronta sin temor el desafío de marcar a Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial 2026. Aunque destacó la jerarquía del delantero francés, el zaguero de 19 años dejó en claro la confianza con la que España llega al trascendental encuentro.