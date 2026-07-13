La semifinal entre España y Francia promete uno de los duelos individuales más atractivos del Mundial 2026. De un lado estará Kylian Mbappé, uno de los delanteros más determinantes del planeta. Del otro, Pau Cubarsí, el joven defensor que, con apenas 19 años, se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo.
Cubarsí calienta la previa de España-Francia: "A Mbappé no le tengo miedo"
El defensor español Pau Cubarsí aseguró que afronta sin temor el desafío de marcar a Kylian Mbappé en la semifinal del Mundial 2026. Aunque destacó la jerarquía del delantero francés, el zaguero de 19 años dejó en claro la confianza con la que España llega al trascendental encuentro.
En la previa del encuentro, el central español dejó una frase que reflejó la confianza con la que afronta el desafío de marcar al capitán francés.
Confianza, pero con respeto por la figura francesa
Consultado sobre el enfrentamiento que tendrá con Mbappé, Cubarsí fue contundente. "¿Mbappé? No tengo miedo. Sin temor".
Lejos de sonar desafiante, el zaguero dejó en claro que su confianza no implica subestimar a uno de los futbolistas más desequilibrantes del mundo.
"Todos conocen sus cualidades. Incluso si no está involucrado en el partido, puede cambiar el juego con una acción rápida", reconoció sobre el delantero francés, consciente del peligro que representa en cualquier momento del encuentro.
De promesa a pieza clave de España
La irrupción de Cubarsí en la selección española dejó de ser una sorpresa hace tiempo. Bajo la conducción de Luis de la Fuente, el defensor se consolidó como uno de los pilares de la última línea y se ganó un lugar como titular indiscutido durante la Copa del Mundo.
Su seguridad defensiva, capacidad para salir jugando y madurez pese a su juventud lo convirtieron en una de las grandes apariciones del certamen y en uno de los nombres propios de la nueva generación del fútbol español.
Un récord histórico con apenas 19 años
Además de su rendimiento, Cubarsí alcanzó una marca que refleja la importancia que adquirió dentro del equipo.
Con 540 minutos disputados en el Mundial 2026, se convirtió en el futbolista menor de 20 años con mayor cantidad de minutos jugados en la historia de las Copas del Mundo.
Ahora tendrá por delante el mayor desafío de su corta carrera: intentar contener a Mbappé y ayudar a España a conseguir el pase a la final, en un duelo que enfrentará a dos de las principales potencias del fútbol europeo y que promete ser uno de los grandes espectáculos del Mundial.