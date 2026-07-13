La ciudad de Atlanta ya comenzó a ajustar los detalles de seguridad para recibir una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026. Tras confirmarse el cruce entre Argentina e Inglaterra, las autoridades locales anunciaron que reforzarán el operativo previsto para el encuentro, que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.
Operativo especial en Atlanta para el histórico duelo entre Argentina e Inglaterra
La ciudad reforzará el dispositivo de seguridad para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Las autoridades anticiparon un operativo especial debido a la trascendencia del encuentro y a la gran afluencia de público que se espera en el Mercedes-Benz Stadium.
El partido, que reeditará uno de los enfrentamientos con mayor historia en las Copas del Mundo, genera una enorme expectativa tanto por la rivalidad deportiva entre ambas selecciones como por la convocatoria de miles de aficionados provenientes de distintos países.
Un dispositivo reforzado para un partido de alto impacto
Fuentes del Departamento de Policía de Atlanta (APD) señalaron que el operativo será más amplio que el implementado en encuentros anteriores del torneo. La decisión responde a la trascendencia del partido y a la necesidad de prevenir cualquier incidente tanto en los alrededores del estadio como en los principales puntos de concentración de hinchas.
Las autoridades también monitorean algunos episodios aislados registrados en distintas ciudades de Estados Unidos entre pequeños grupos de simpatizantes, aunque aclararon que no representan un riesgo generalizado. De todos modos, la planificación contempla un importante despliegue de efectivos y medidas preventivas.
Un estadio que ambas selecciones ya conocen
Tanto Argentina como Inglaterra ya jugaron en el Mercedes-Benz Stadium durante esta Copa del Mundo. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni disputó allí su encuentro de octavos de final frente a Egipto, mientras que los ingleses hicieron lo propio en los dieciseisavos de final ante la República Democrática del Congo.
Esta circunstancia implica que ambas parcialidades ya conocen los accesos, los sectores destinados al ingreso de los espectadores y las inmediaciones del escenario donde se disputará la semifinal.
Además, la política de la FIFA de mantener tribunas con público mixto, sin una separación total entre las hinchadas, obliga a extremar las medidas de prevención para garantizar el normal desarrollo de la jornada.
Scaloni pidió vivir el partido con normalidad
En la conferencia de prensa posterior a la clasificación argentina, Lionel Scaloni buscó bajar el tono a la carga simbólica del enfrentamiento y remarcó que el foco debe estar únicamente en lo deportivo.
"El mensaje ante Inglaterra es que es un partido de fútbol. No busquemos otra cosa. Tienen un gran entrenador, que aprecio, pero repito: es un partido de fútbol".
El entrenador argentino evitó alimentar cualquier lectura extrafutbolística del encuentro y llamó a vivir la semifinal con respeto, en un escenario donde la organización espera una multitud y un operativo de seguridad sin precedentes para garantizar una jornada sin inconvenientes.